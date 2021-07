Domenicali e la Pirelli: "Con le vetture del 2022 ci sarà più spettacolo"

“Le monoposto in gara nel 2022 saranno più filanti e aggressive e permetteranno ai piloti di far vivere al pubblico gare più spettacolari”. Queste le parole del CEO della Formula 1 Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari, subito dopo la presentazione del concept delle vetture per il prossimo Mondiale, svelata in diretta on line consistita in un modello in scala 1:1 che mostra tutte le nuove caratteristiche, volute per aumentare la spettacolarità delle gare e per ridurre i costi.

“Il prototipo è il frutto di ricerche portate avanti tenendo conto sia del fattore sportivo, sia di quello finanziario – ha aggiunto il direttore sportivo del progetto Formula 1 Ross Brawn -. L’obiettivo era definire un regolamento che permettesse ai piloti di lottare. L’ala anteriore è molto semplificata, e la forma del fondo della vettura dovrebbe facilitare i sorpassi”.

Tra le novità ci sono anche gli pneumatici da 18 pollici che, secondo il direttore sportivo di Pirelli Mario Isola, a loro volta aumenteranno la spettacolarità delle gare, perché con la loro nuova costruzione e struttura permetteranno ai piloti di spingere senza che si preoccupino del degrado.

OMNISPORT | 15-07-2021 19:26