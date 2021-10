Donnarumma, la fascia e i giudizi della Rai: che bufera sui social

Che non fosse più San Siro se ne sono accorti tutti subito: L’Allianz ha riservato solo applausi per Gigio Donnarumma al momento del riscaldamento e al suo ingresso in campo per la gara con il Belgio, contrariamente a quanto accaduto al Meazza. Cosa ancora più importante lo stadio torinese non ha fischiato l’inno spagnolo, a differenza ancora una volta della reazione avuta dai tifosi a San Siro. Cori ed entusiasmo ovviamente per l’inno di Mameli. Sul portiere del Psg – è destino – sono altre le polemiche che si sono abbattute.

Per Biasin ingiusto dargli la fascia di capitano

La miccia la accende Fabrizio Biasin. Gigio è sceso in campo con la fascia di capitano della Nazionale. La motivazione è da ricercarsi nella presenze, visto che quella di oggi con il Belgio è la 38esima partita di Donnarumma con la maglia azzurra. E nessuno tra gli undici titolari scelti da Mancini per questa sfida contro il Belgio ha collezionato più gare: Giorgio Chiellini (114 partite) è infatti in panchina, così come Lorenzo Insigne (50) e Jorginho (39). Bonucci è invece già tornato a Torino.

La decisione del ct Mancini non è però piaciuta alla firma del quotidiano Libero, noto tifoso dell’Inter, che scrive su twitter: “Donnarumma è certamente un bravo ragazzo, ma è il simbolo di un calcio – quello degli avidissimi agenti e del grano sopra tutto – che ha francamente rotto i maroni a tutti. Ecco, tra gli 11 in campo oggi, Acerbi, si sarebbe meritato quella fascia un po’ di più.”

I tifosi replicano a Biasin

C’è chi scrive: “E io che pensavo fosse il simbolo di un Europeo vinto da miglior giocatore, che fesso” e poi: “Il problema per quanto mi riguarda non è certo Donnarumma o degli agenti visto che noi al loro posto faremmo sicuramente lo stesso. Il problema è la UEFA o FIFA (qualunque organizzazione se ne occupi) permetto tutto questo. Con un salary cap si potrebbe fine a tutto e infine: “Adesso la meritocrazia della fascia di capitano in base all’agente… Francamente anche no”

La polemica continua: “Non credo sarebbe stato giusto fare un’eccezione, soprattutto perché Gigio comunque non si è comportato male verso i colori azzurri” oppure: “Donnarumma è un leader ed è il migliore giocatore dell’ europeo vinto ed è giusto che abbia quella fascia, basta con questa retorica spicciola”

Ravezzani non condivide gli elogi a Donnarumma

La polemica si sposta poi sulla prova del portiere. Per Fabio Ravezzani la telecronaca Rai è stata troppo enfatica nei confronti di Donnarumma. Scrive il giornalista di TeleLombardia: “Non capisco perché ogni parata normale di Donnarumma venga spacciata dai nostri telecronisti come miracolosa”.

Fioccano anche qui le reazioni: “devono far passare che è l’eroe buono dopo che gli “incivili” di San Siro lo hanno umiliato, sottolineando anche gli applausi” o anche: “Bisogna proteggere il povero martire da 12 milioni l’anno trattato male dalla cattivissima tifoseria milanista che ha osato fischiare come se non fosse mai successo a un giocatore”, oppure: “Infatti ha preso un gol sotto le gambe come il mio amico Francesco al calcetto” e ancora: “Io me lo chiedo da quando ha esordito, visto che è un portiere normale e non un fenomeno” e infine: “Sul gol in mezzo alle gambe invece non parla nessuno”

SPORTEVAI | 10-10-2021 17:24