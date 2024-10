Donnarumma, la proposta di matrimonio ad Alessia è da favola: romanticismo, rose e candele

Il portiere del Psg convolerà a nozze con la sua compagna: su Instagram il video di una notte indimenticabile con la Torre Eiffel sullo sfondo

Gianlugi Donnarumma ed Alessia Elefante convoleranno a nozze. A rivelarlo è stata la compagna del capitano della Nazionale, che ha pubblicato sul proprio profilo social la proposta di matrimonio ricevuta e accettata.

Alessia Elefante ha detto “sì”: sposerà Donnarumma

Donnarumma ha organizzato la proposta di matrimonio nei minimi dettagli. Ha condotto la sua amata, bendata, in uno dei posti più luoghi più esclusivi di Parigi: vista mozzafiato sulla Senna e la Torre Eiffel. Una stanza addobbata con splendidi fiori e tantissimi petali sparsi sul pavimento. Un’atmosfera magica tra le luci della notte e quelle, calde, di alcune candele che ardevano.

Davanti a una vetrata panoramica, con tanto di fotografi al seguito per immortalare il momento con scatti e video, Donnarumma si è inginocchiato porgendo il proprio anello di fidanzamento alla sua futura consorte che, commossa, ha detto “sì”. Un bacio appassionato ha seguito l’emozionante momento.

Una giornata da ricordare per il numero uno dell’Italia e la sua compagna. “È la vita reale?” ha scritto, sognante, Alessia Elafante a corredo del post Instagram condiviso con Gianluigi Donnarumma per annunciare l’importante passo che hanno deciso di compiere.

Donnarumma, l’esordio a 16 anni con il Milan e l’addio per il Psg

Donnarumma, che il prossimo 25 febbraio compirà 26 anni, si è trasferito a Parigi il 14 luglio 2021. Il suo addio al Milan è stato maldigerito dai tifosi rossoneri, che hanno incassato la decisione di Donnarumma di non rinnovare il contratto e di andare via a parametro zero come un tradimento sportivo.

Uno sgarbo nei confronti del club che lo ha cresciuto, calcisticamente parlando, lanciandolo nel grande calcio a 16 anni e 8 mesi grazie alla fiducia e all’intuizione del compianto Sinisa Mihajlovic. Sembra passata un’eternità da quel Milan-Sassuolo 2-1 del 25 ottobre 2015. La contestazione a San Siro, con il lancio di soldi finti dalla Curva in occasione di un Milan-Psg di Champions League, ha fatto il giro del mondo.

Donnarumma, i numeri con il Psg e la Nazionale

L’11 settembre 2021, con Maurizio Pochettino in panchina, Gianluigi Donnarumma ha invece disputato la sua prima partita in Ligue 1 con Paris (4-0 al Clermont) disputando la prima delle 121 partite finora giocate con il club francese. Poco meno della metà rispetto alle 251 dopo cui ha salutato il Milan.

In Nazionale, invece, Donnarumma ha finora totalizzato 69 presenze. A Euro 2024, con la fascia di capitano al braccio, è stato l’unico a salvarsi. Grandi parate e qualche sbavatura, che hanno portato alla nascita del suo alter ego mediatico: “Paperumma”. Davanti ha sé ha una carriera lunghissima che vivrà con il sostegno della sua Alessia.

La crescita non passa solo dal campo e Gianluigi Donnarumma è pronto a vivere un giorno non meno importanti rispetto a quello delle sue prime volte tra i pali.