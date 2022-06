20-06-2022 10:03

La missione impossibile di Romelu Lukaku è in via di compimento. Manca davvero pochissimo, giusto gli ultimi dettagli, per formalizzare il suo ritorno all’Inter, fortissimamente voluto dall’attaccante belga dopo il “pentimento” invernale. L’avventura al Chelsea si era trasformata in un calvario per ‘Big Rom’, che ha spinto in modo determinante per tornare in nerazzurro. E ora c’è chi sogna un altro grande ritorno.

Inter, dopo Lukaku tocca ad Hakimi? L’idea di Barzaghi

Tra il serio e il faceto, c’è chi propone ai dirigenti nerazzurri di sondare il campo per riportare alla base Achraf Hakimi. Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, lega il tutto all’affare Skriniar: “Manca il rilancio del Psg, che si sta guardando attorno viste le richieste altissime dell’Inter, che chiede 80 milioni, mentre i parigini hanno offerto 50 milioni più un giocatore. A questo punto: perché non 40 milioni più Hakimi? Perché non provare un altro clamoroso ritorno? Non è così impossibile: non ha fatto bene, vuole tornare e il Psg vuole Skriniar. Perché non fare un tentativo?”.

Inter, le altre trattative: in arrivo Bremer e Dybala

Qualora Skriniar dovesse davvero prendere la via di Parigi, il sostituto è già stato individuato: si tratta di Bremer, che ha annunciato l’addio al Toro e con cui c’è già da tempo un accordo di massima. Per l’attacco, invece, l’altro grande sogno è Dybala. In settimana ci sarà un nuovo incontro con Antun, agente della Joya, per cercare di sbloccare la situazione relativa al contratto con l’ex Juve.

Torna pure Hakimi? Interisti impazziti, social in tilt

In attesa dei nuovi colpi in entrata, sono in tanti a sognare il clamoroso ritorno-bis. “Mi gioco Hakimi a Milano il 10 di gennaio 2023″, la scommessa di Francesco. “Se torna lo vado a prendere io a Parigi“, si offre Gabriel. Simjer91 sottolinea un aspetto: “Un dato di fatto é che chi ci é stato vuole tornare; Lukaku dopo la sua esperienza al Chelsea vuole l’Inter, Hakimi dopo la sua esperienza al PSG vuole l’Inter“. E c’è già chi azzarda: “Diamo pure Skriniar al Psg per 50 milioni, tanto tra un anno torna gratis”.

