Lukaku atteso a Milano, all’Inter non c’è più bisogno di Dzeko

Romelu Lukaku è ad un passo dal clamoroso ritorno all’Inter. Inevitabile la cessione di un attaccante per fargli spazio. L’indiziato numero uno a lasciare i nerazzurri è Edin Dzeko, colui che era stato chiamato, un anno fa, proprio per prendere il posto del belga.

Inter, Lukaku atteso presto in città

Ormai sembra fatta. Big Rom è vicinissimo a rimettersi la casacca nerazzurra. Il presidente dell’Inter Steven Zhang avrebbe dato il suo ok per il ritorno del belga. Operazione in prestito con l’Inter pronta a versare 10 milioni (più bonus) per riavere Romelu Lukaku al centro dell’attacco della squadra di Simone Inzaghi.

Chiaramente, il ritorno di Big Rom obbligherà l’Inter a fare delle valutazioni riguardo al pacchetto offensivo. L’indiziato numero uno a fare le valigie per fare il posto al belga sarebbe Edin Dzeko, ovvero proprio colui che, un anno fa, era stato preso per prendere il posto dello stesso Romelu Lukaku. Nonostante abbia ancora un anno di contratto con i nerazzurri, il bosniaco potrebbe presto cambiare squadra.

Inter, non mancano gli estimatori per Dzeko

Nonostante non sia giovanissimo (classe 1986) e nonostante una stagione all’Inter di alti e bassi (17 reti in 49 partite), l’ex attaccante della Roma è ancora molto stimato. Uno con le sue caratteristiche farebbe comodo a diverse squadre. In particolare, ci sarebbero due club italiani che potrebbero farsi avanti.

La Juventus cerca, da tempo, un vice Dusan Vlahovic. Edin Dzeko è stato, spesso, accostato alla Juventus e questa potrebbe essere la volta buona. Sarebbe un rinforzo importante per Max Allegri. Attenzione anche al Napoli. L’esperienza internazionale di Edin Dzeko potrebbe tornare utile nel percorso di crescita di Victor Osimhen. Da non escludere anche le opzioni estero e l’MLS.

Inter, non solo Dzeko rischia la cessione

Edin Dzeko non sarebbe il solo a rischiare (nel caso dovesse arrivare Big Rom). Alexis Sanchez è sul mercato da tempo. Il suo ingaggio è pesante (sette milioni di euro netti a stagione). Il club nerazzurro sta cercando una soluzione in tempi brevi ma le opzioni non sarebbero molte.

C’è chi pensa anche che, davanti ad una super offerta, anche Lautaro Martinez potrebbe partire. L’argentino ha ribadito, più volte, l’intenzione di continuare a giocare con la casacca nerazzurra (soprattutto ora che potrebbe tornare l’amico Romelu Lukaku) ma il mercato è sempre un’incognita per tutti. E ancora non è chiaro se anche Paulo Dybala diventerà nerazzurro.

