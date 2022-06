Inter, è fatta per Lukaku: accordo col Chelsea, ecco le cifre

19-06-2022 19:51

Sembra ormai in dirittura d’arrivo la telenovela tra l’Inter e Romelu Lukaku, manca solo l’ufficialità. Il giocatore del Chelsea vuole tornare a Milano dopo una stagione non positiva con i blues e Simone Inzaghi è felicissimo di accogliere nuovamente il gigante belga. Nelle ultime ore sembrerebbe esserci stata una svolta nella trattativa.

Inter, l’offerta del Chelsea

Il Chelsea, che recentemente ha rifiutato l’offerta da 5 milioni per il prestito di Lukaku, ha infatti comunicato all’Inter le cifre per accontentare il giocatore. L’affare si può chiudere con una controproposta di 10 milioni di euro come base fissa più altri bonus legati a vittorie della squadra e non a obiettivi individuali.

Inter, Zhang approva l’offerta del Chelsea: fatta per Lukaku

Un buon compromesso per l’Inter, che è dunque riuscita nell’obiettivo di non inserire contropartite tecniche nell’affare. Lukaku ha più volte espresso la volontà di abbassarsi l’ingaggio pur di tornare e adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, sembra essere arrivato anche l’ok definitivo del presidente nerazzurro Steven Zhang.

Inter, il Lukaku-bis è un grande colpo

L’incontro tra Inter e Chelsea era in programma domani, ma a quanto pare la trattativa si è conclusa prima del previsto. Per il Lukaku-bis mancano davvero i dettagli, l’accordo col giocatore c’era da tempo e adesso è arrivato anche quello tra i due club. Un grande colpo per i nerazzurri, che riportano a Milano il grande protagonista dello scudetto vinto nella stagione 2020-21.

Adesso il sogno del tridente è più che mai realtà. Per Lukaku è praticamente fatta, Dybala è vicino e Lautaro Martinez non partirà. Adesso il club nerazzurro dovrà compiere dei sacrifici in uscita: in partenza ci sono tra tutti Skriniar, Dumfries e Dzeko.

