Dopo Retegui l'Italia si starebbe interessando a Nicolas Valentini

Difenosre centrale, classe 2001 ha il passaporto italiano

21-03-2023 22:14

Secondo quanto riportato da TyV Sport (rete televisiva argentina di Buenos Aires) la Nazionale di Roberto Mancini ha messo gli occhi su un altro giovane italo-argentino.

Sempre secondo i media argentini dopo l’arrivo in Azzurro di Mateo Retegui potrebbe essere il turno di Nicolas Valentini, difensore centrale classe 2001 di proprietà del Boca Juniors (come il giovane attaccante che interesserebbe in estate al Milan).

Il giovane difensore centrale, munito di passaporto italiano, è rientrato alla Bombonera dopo un’ottima stagione vissuta da protagonista in prestito all’Aldosivi. Al Boca Junior, in questa stagione, non ha ancora avuto la possibilità di scendere in campo. Nella passata stagione, invece, il centrale alto 187 cm, è sceso in campo in 39 occasioni trovando un gol.