Dopo Vlahovic un baby-talento nel mirino Juve, tifosi in fermento

L’acquisto di Dusan Vlahovic ha rappresentato uno spartiacque nel recente calciomercato della Juventus, il club bianconero è tornato a investire una somma importante per un giovane campione, forte oggi ma che potrebbe diventare inarrestabile domani.

Nei prossimi mesi la Juventus potrebbe proseguire nella politica di ringiovanimento dell’organico con un altro campione in erba, stavolta ancora più giovane di Vlahovic: secondo quanto pubblicato da alcuni portali tedeschi, infatti, la Juventus sarebbe seriamente interessata a Florian Wirtz, il nuovo baby-fenomeno della Bundesliga.

Juve su Wirtz, il baby-talento della Bundesliga

Wirtz, che compirà 19 anni il prossimo 3 maggio, è un punto fermo del Bayer Leverkusen, squadra per la quale in questa stagione ha già firmato 10 gol e 13 assist, numeri assolutamente straordinari per un trequartista quando mancano ancora più di tre mesi alla fine della stagione.

Wirtz è tecnico, veloce, ha visione di gioco e un gran feeling con la porta: sarebbe perfetto, insomma, alle spalle di Vlahovic e potrebbe addirittura rappresentare la soluzione al problema Dybala nel caso in cui l’argentino decidesse di lasciare la Juventus. Il problema principale è legato al costo del suo cartellino: Wirtz ha un contratto con scadenza nel 2026 e, soprattutto, è considerato un promesso sposo del Bayern Monaco, club abituato a far propri i migliori talenti della Bundesliga.

La sensazione è che il Bayer Leverkusen non lo lascerà partire per una cifra inferiore ai 60-70 milioni di euro: dopo Vlahovic, un’altra bella spesa per la Juventus.

Tifosi bianconeri in fermento

Per queste ragioni, dunque, i tifosi della Juventus sembrano piuttosto scettici riguardo a un possibile arrivo di Wirtz in bianconero. “È inutile che mi gaso, Wirtz costa tanto e di sicuro finirà al Bayern Monaco”, il commento su Twitter di Girpelliano. “Wirtz è molto più vicino al Bayern che alla Juventus, di fatto potrebbe andare ad allenarsi col Leverkusen indossando la maglia del Bayern”, ironizza Jos.

“Spero proprio che la Juventus riesca a ingaggiare Wirtz”, scrive Omar, meno rassegnato di altri colleghi di tifo. Anche Comisario spera: “Non potendo arrivare a Mbappé o Haaland, Wirtz è la migliore scelta che la Juventus possa fare per il futuro”.

