Dove deve giocare? I tifosi della Juve non credono al nuovo ruolo

Non è strano che quando i giocatori stranieri di A vadano nelle loro nazionali si esprimano in maniera differente e soprattutto occupino ruoli diversi rispetto alle loro squadre di club. Secondo Fabio Ravezzani anche Ronaldo nella nazionale portoghese gioca diversamente rispetto alla Juve e su twitter lancia una provocazione che fa discutere il mondo Juve.

Per Ravezzani Cr7 dovrebbe giocare centravanti anche nella Juve

Scrive il giornalista di TeleLombardia: “Cr7 nel Portogallo fa il centro boa d’attacco. Il ruolo che non ha mai voluto ricoprire nella Juve. Se accettasse di farlo anche in bianconero sarebbe una grande conquista per Allegri, con Pirlo metteva prima sé stesso della Juve”.

I tifosi scettici sul ruolo di Cr7

Fioccano i commenti: “Credo sia meglio che vada via , lui è un solista , poteva giocare a tennis o fare altri sport individuali , il protagonismo lo rende insopportabile anche a noi tifosi Juventini” o anche: “Cr7 nel Portogallo gioca con Bruno Fernandes, Bernardo Silva ecc. Tutta gente di livello e che é capace di dare del tu al pallone direttore.. Alla Juve gioca con Bernardeschi, Ramsey. Rabiot e Bentancur”.

C’è chi ricorda: “Anche nell’ultimo anno al Real stava più centrale, Zidane non lo faceva giocare largo E addirittura lo lasciava fuori molte partite in campionato per farlo rendere al meglio in Champions” oppure: “E a ben ragione. Farsi la bua per la Nazionale ha un senso, per la Juventus anche no, grazie” e ancora: “Purtroppo cr7 fa quello che vuole. Alla juve si è sempre rifiutato di fare il centravanti e dubito lo faccia con Allegri”.

Un tifoso scrive: “Secondo me senza un centrocampista che ti riempie l’area (Savic/Pogba) è dura a lungo andare contro squadre che si chiudono” e infine: “Fa il centroboa solo sulla infografica iniziale però. Poi fa la cosa che fa da sempre”.

SPORTEVAI | 20-06-2021 10:56