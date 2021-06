Euro 2020, Portogallo: le parole di Cristiano Ronaldo

Il Portogallo arriva a Euro 2020 da campione in carica e non ha assolutamente intenzione di abdicare, nonostante ci siano altre nazionali più favorite per la vittoria finale.

Cristiano Ronaldo mette subito le cose in chiaro: “Ho grandissime motivazioni, proprio come nel 2004: disputerò questo Europeo come se fosse il primo. Non vale la pena fare promesse o pronostici – aggiunge CR7 durante l’intervista rilasciata alla Federcalcio portoghese – ma giocheremo ogni partita per vincere: siamo i campioni in carica e ancora una volta siamo tra i candidati alla vittoria finale, anche se ci sono tante gare difficili e rispettiamo ogni nazionale”.

OMNISPORT | 10-06-2021 18:51