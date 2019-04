Champions League, Ajax Juventus: dove vederla in tv o streaming su Sky o Rai

La Champions League 2018/2019 viene trasmessa per intero da Sky. Ma c'è una grossa novità. Rai1 trasmette in chiaro una partita delle quattro squadre italiane a ogni turno. Questa partita sarà sempre trasmessa il mercoledì sera in prima serata. In chiaro saranno trasmesse anche semifinali e la finale. La speranza è di vedere almeno una tra Juventus, Napoli, Inter e Roma arrivare fino alle partite più importanti. Per quanto riguarda lo streaming le partite della Champions League saranno visibili su Sky Go e, quando trasmesse in chiaro dalla Rai, anche su RaiPlay. Per vedere tutte le altre partite della Champions però bisogna sottoscrivere un abbonamento con Sky.

Ajax - Juventus è una partita valevole per i quarti di finale della Champions League 2018/2019. La partita sarà visibile in tv sulla piattaforma Sky e in chiaro su Rai1 il 10-04-2019 alle ore 21:00.

La Champions League 2018-19 ha avuto in estate una fase preliminare a cui non hanno partecipato squadre italiane. Quest'anno infatti l'Italia ha mandato direttamente alla fase a gironi ben 4 squadre: Juventus, Napoli, Roma e Inter. La fase a gironi per le italiane temina il 12 dicembre. Queste le tappe della Champions:

Ottavi di finale (andata): 12-13 febbraio e 19-20 febbraio

Ottavi di finale (ritorno) : 5-6 marzo e 12-13 marzo

Quarti di finale (andata): 9-10 aprile

Quarti di finale (ritorno): 16-17 aprile

Semifinali (andata): 30 aprile-1 maggio

Semifinali (ritorno): 7-8 maggio

Finale: 1 giugno

Virgilio Sport - 10-04-2019 | 14:11