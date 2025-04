Partita valevole per la 33a giornata della Serie A 2024/2025

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cagliari-Fiorentina è una partita valevole per la 33a giornata del campionato di calcio di Serie A 2024-25. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 30 punti e la Fiorentina che invece è al 8° posto in classifica con 53 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 47. Il giocatore che ha segnato più gol è Roberto Piccoli con 8 reti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 15 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 49 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Moise Kean con 17 reti.

Cagliari-Fiorentina si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Fiorentina è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2024/25 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 13 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Cagliari-Fiorentina in tv o in streaming

Partita : Cagliari-Fiorentina

: Cagliari-Fiorentina Data : lunedì 21 aprile 2025

: lunedì 21 aprile 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cagliari

: Cagliari Stadio : Unipol Domus

: Unipol Domus Arbitro: Livio Marinelli

Cagliari-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-04-2025.

Per vedere in diretta Cagliari-Fiorentina su Dazn

Segui Cagliari - Fiorentina di Serie A 2024/25 in diretta

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.