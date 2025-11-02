Fiorentina-Lecce è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 4 punti e il Lecce che invece è al 16° posto in classifica con 6 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 2 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Konan N’Dri con 2 reti.
Fiorentina-Lecce si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Lecce è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Davide Massa. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Fiorentina-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Fiorentina-Lecce
- Data: domenica 2 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Firenze
- Stadio: Artemio Franchi
- Arbitro: Antonio Rapuano
Fiorentina-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 02-11-2025.
Il link al live di Fiorentina-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.
