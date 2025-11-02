Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2025/2026

Fiorentina-Lecce è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 4 punti e il Lecce che invece è al 16° posto in classifica con 6 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 2 reti.

Il Lecce ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Konan N’Dri con 2 reti.

Fiorentina-Lecce si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Lecce è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Davide Massa. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Lecce in tv o in streaming

Partita : Fiorentina-Lecce

: Fiorentina-Lecce Data : domenica 2 novembre 2025

: domenica 2 novembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Firenze

: Firenze Stadio : Artemio Franchi

: Artemio Franchi Arbitro: Antonio Rapuano

Fiorentina-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 02-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.