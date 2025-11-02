Sampdoria-Mantova 0-1 top e flop: Coda a secco, Ruocco gela Marassi nel finale. La crisi blucerchiata continua

Vittoria in extremis per la squadra di Davide Possanzini, che salva la panchina dell'ex Brescia: Gregucci ko, con i blucerchiati che ripiombano nell'incubo.

Colpaccio del Mantova di Davide Possanzini, che salva la panchina del proprio allenatore superando di misura la Sampdoria di Gregucci, grazie al gol vittoria di Ruocco nel finale di partita. Male i blucerchiati, nonostante una discreta prova di Massimo Coda. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match valido per l’undicesima giornata di Serie B.

Sampdoria-Mantova 0-1: Ruocco gela Marassi nel finale

Primo tempo povero di emozioni a Marassi, con Ioannou che prova ad impensierire la difesa del Mantova ma senza particolare fortuna. L’occasione più ghiotta per la formazione blucerchiata capita sul piede di Massimo Coda, che disegna un bel diagonale da buona posizione, ma viene fermato sulla linea dall’intervento miracoloso di Radaelli. Prima dell’intervallo, tenta l’affondo anche Galuppini, ma i virgiliani non riescono a pungere in zona gol.

Nei secondi 45 minuti, Cuni stacca altissimo su azione da calcio d’angolo, ma Festa è reattivo nell’occasione e salva gli ospiti. Il sostanziale equilibrio viene rotto solo nel finale dalla zampata vincente di Ruocco, che batte Ghidotti e regala tre punti importantissimi al Mantova, salvando anche la panchina di Possanzini. Virgiliani che superano così Spezia e Sampdoria, portandosi a quota 8, con i blucerchiati ora in fondo alla graduatoria di questa Serie B. Crisi senza fine per la truppa di Gregucci.

Top e Flop della Sampdoria

TOP

Coda voto 6: L’ex Salernitana disputa una discreta partita a Marassi, pur mancando un paio di occasioni importanti sotto porta. Partecipa attivamente alla manovra offensiva della Samp, ma manca ancora l’appuntamento con il gol. Radaelli si frappone tra lui e la rete.

voto 6: L’ex Salernitana disputa una discreta partita a Marassi, pur mancando un paio di occasioni importanti sotto porta. Partecipa attivamente alla manovra offensiva della Samp, ma manca ancora l’appuntamento con il gol. Radaelli si frappone tra lui e la rete. Riccio voto 6: Senza strafare, mette a referto una prestazione più che ordinata, cancellando un paio di tentativi interessanti del Mantova. In crescita.

FLOP

Henderson voto 5: Prova a dettare i tempi di gioco in mezzo al campo, ma non riesce ad incidere come avrebbe voluto Gregucci. Opaco.

voto 5: Prova a dettare i tempi di gioco in mezzo al campo, ma non riesce ad incidere come avrebbe voluto Gregucci. Opaco. Barak voto 5: Alte aspettative, ancora una volta disattese. Non la sua peggior partita con la maglia blucerchiata, ma risulta nuovamente impreciso nei momenti decisivi. Troppo poco.

Top e Flop del Mantova

TOP

Ruocco voto 6,5 : Gol dal valore inestimabile. Per sé, per la squadra e per Davide Possanzini. La zampata vincente del giocatore virgiliano vale una vittoria importantissima per il Mantova, che salva nuovamente la panchina dell’ex Brescia. Gelato Marassi.

: Gol dal valore inestimabile. Per sé, per la squadra e per Davide Possanzini. La zampata vincente del giocatore virgiliano vale una vittoria importantissima per il Mantova, che salva nuovamente la panchina dell’ex Brescia. Gelato Marassi. Radaelli voto 6,5: Prima tiene a galla i suoi con il salvataggio sulla linea sulla conclusione di Coda, poi serve l’assist a Ruocco per il gol vittoria del Mantova. Decisivo a modo suo.

FLOP