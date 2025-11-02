Sampdoria-Mantova 2 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Sampdoria–Mantova accende la 11a giornata di Serie B 2025-26 al Luigi Ferraris di Genova, domenica 2 novembre 2025 alle ore 19:30. Sfida salvezza: Sampdoria 19ª con 7 punti (10 gare: 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte; 10 gol fatti, 15 subiti) e Mantova 20° con 5 punti (10 gare: 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte; 7 gol fatti, 18 subiti). Numeri che raccontano due percorsi complicati, con i blucerchiati più solidi in fase difensiva e i biancorossi ancora in cerca di continuità.
Le ultime partite giocate
Sampdoria in risalita con un solo ko nelle ultime cinque; Mantova in difficoltà, due pareggi e tre sconfitte nello stesso arco.
Nelle ultime 5 gare: Sampdoria 6 punti; Mantova 2 punti. Dettaglio risultati:
- Sampdoria
Sampdoria-Catanzaro 0-0; Sampdoria-Pescara 4-1; Virtus Entella-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Frosinone 1-1; Empoli-Sampdoria 1-1.
- Mantova
Juve Stabia-Mantova 2-1; Avellino-Mantova 0-0; Mantova-Südtirol 1-1; Bari-Mantova 1-0; Mantova-Catanzaro 1-3.
L’arbitro di Sampdoria-Mantova
La sfida del Ferraris sarà diretta da Giuseppe Mucera. Squadra arbitrale: assistenti Miniutti e Cortese, IV ufficiale Di Marco; al VAR Mazzoleni con AVAR Del Giovane. In stagione l’arbitro Mucera ha diretto 5 gare in Serie B: 2 rigori assegnati, media di 4,4 cartellini gialli a partita (19 gialli totali), 1 doppio giallo e 2 rossi diretti; 8 fuorigioco sanzionati, indice di gara piuttosto “fischiata” con 153 falli complessivi.
- Arbitro: MUCERA
- Assistenti: MINIUTTI – CORTESE
- IV: DI MARCO
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: DEL GIOVANE
Statistiche interessanti
Due squadre affamate di punti si ritrovano in una gara che profuma già di scontro diretto. La Sampdoria in campionato ha frenato l’emorragia di sconfitte e macinato pareggi, stringendo i denti dietro, mentre il Mantova paga dazio in fase difensiva nonostante un possesso palla elevatissimo e una costruzione molto paziente. Nei precedenti recenti i blucerchiati hanno sorriso più spesso, e i numeri individuali raccontano due volti: Marvin Çuni in crescita per la Sampdoria, Leonardo Mancuso riferimento assoluto per il Mantova (ha firmato oltre la metà dei gol biancorossi). Sarà un confronto tra chi ama palleggiare e chi sa ripartire, con il Ferraris a provare a spingere i padroni di casa.
- Nei due incroci più recenti in B, la Sampdoria non ha mai perso col Mantova: un successo e un pareggio.
- Dopo quattro ko iniziali, la Sampdoria ha perso solo una volta nelle successive sei (1V, 4N): trend in rialzo e difesa più attenta.
- Mantova in affanno: 7 sconfitte nelle prime 10 giornate (1V, 2N), dato peggiore del torneo in questo avvio.
- Scontro in coda: 7 punti Sampdoria, 5 Mantova. Pesi massimi per la classifica in chiave salvezza.
- Il Mantova domina nel possesso (circa 64%) e nella precisione passaggi (quasi 90%), ma concede troppo dietro; la Sampdoria chiude al 77% di precisione passaggi.
- Leonardo Mancuso ha partecipato al 57% dei gol del Mantova (4 su 7) e cerca continuità; Marvin Çuni è in striscia con 1 gol e 1 assist nelle ultime 4.
Le statistiche stagionali di Sampdoria e Mantova
La Sampdoria ha segnato 10 gol e incassato 15 in 10 partite, con possesso medio vicino al 50% e 39 tiri nello specchio: più essenziale ma concreta nelle transizioni. Il Mantova segna meno (7) ma palleggia di più (possesso oltre 64%) e finalizza con migliore precisione al tiro, pagando tuttavia 18 reti al passivo. Gialli: 17 Sampdoria, 25 Mantova. PPDA simile (10,7 vs 9,8): pressing discreto, soprattutto dei biancorossi.
|Sampdoria
|Mantova
|Partite giocate
|10
|10
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|4
|2
|Sconfitte
|5
|7
|Gol segnati
|10
|7
|Gol subiti
|15
|18
|Media gol subiti a partita
|1,5
|1,8
|Possesso palla (%)
|50,2
|64,4
|Tiri nello specchio
|39
|60
|Precisione tiri (%)
|37,14
|51,28
|Cartellini gialli
|17
|25
|PPDA
|10,7
|9,8
FAQ
- Quando si gioca Sampdoria-Mantova e a che ora inizia?
-
Sampdoria-Mantova si gioca domenica 2 novembre 2025 con calcio d’inizio alle ore 19:30.
- Dove si gioca Sampdoria-Mantova?
-
La partita si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Sampdoria-Mantova?
-
L’arbitro è Giuseppe Mucera; assistenti Miniutti e Cortese, IV Di Marco; VAR Mazzoleni e AVAR Del Giovane.
