Sampdoria-Mantova 2 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 11a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Sampdoria-Mantova

Sampdoria–Mantova accende la 11a giornata di Serie B 2025-26 al Luigi Ferraris di Genova, domenica 2 novembre 2025 alle ore 19:30. Sfida salvezza: Sampdoria 19ª con 7 punti (10 gare: 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte; 10 gol fatti, 15 subiti) e Mantova 20° con 5 punti (10 gare: 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte; 7 gol fatti, 18 subiti). Numeri che raccontano due percorsi complicati, con i blucerchiati più solidi in fase difensiva e i biancorossi ancora in cerca di continuità.

Le ultime partite giocate

Sampdoria in risalita con un solo ko nelle ultime cinque; Mantova in difficoltà, due pareggi e tre sconfitte nello stesso arco.

Sampdoria x ok ko x x Mantova ko x x ko ko

Nelle ultime 5 gare: Sampdoria 6 punti; Mantova 2 punti. Dettaglio risultati:

Sampdoria

Sampdoria-Catanzaro 0-0; Sampdoria-Pescara 4-1; Virtus Entella-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Frosinone 1-1; Empoli-Sampdoria 1-1.

Mantova

Juve Stabia-Mantova 2-1; Avellino-Mantova 0-0; Mantova-Südtirol 1-1; Bari-Mantova 1-0; Mantova-Catanzaro 1-3.

L’arbitro di Sampdoria-Mantova

La sfida del Ferraris sarà diretta da Giuseppe Mucera. Squadra arbitrale: assistenti Miniutti e Cortese, IV ufficiale Di Marco; al VAR Mazzoleni con AVAR Del Giovane. In stagione l’arbitro Mucera ha diretto 5 gare in Serie B: 2 rigori assegnati, media di 4,4 cartellini gialli a partita (19 gialli totali), 1 doppio giallo e 2 rossi diretti; 8 fuorigioco sanzionati, indice di gara piuttosto “fischiata” con 153 falli complessivi.

Statistiche interessanti

Due squadre affamate di punti si ritrovano in una gara che profuma già di scontro diretto. La Sampdoria in campionato ha frenato l’emorragia di sconfitte e macinato pareggi, stringendo i denti dietro, mentre il Mantova paga dazio in fase difensiva nonostante un possesso palla elevatissimo e una costruzione molto paziente. Nei precedenti recenti i blucerchiati hanno sorriso più spesso, e i numeri individuali raccontano due volti: Marvin Çuni in crescita per la Sampdoria, Leonardo Mancuso riferimento assoluto per il Mantova (ha firmato oltre la metà dei gol biancorossi). Sarà un confronto tra chi ama palleggiare e chi sa ripartire, con il Ferraris a provare a spingere i padroni di casa.

Nei due incroci più recenti in B, la Sampdoria non ha mai perso col Mantova : un successo e un pareggio.

non ha mai perso col : un successo e un pareggio. Dopo quattro ko iniziali, la Sampdoria ha perso solo una volta nelle successive sei (1V, 4N): trend in rialzo e difesa più attenta.

ha perso solo una volta nelle successive sei (1V, 4N): trend in rialzo e difesa più attenta. Mantova in affanno: 7 sconfitte nelle prime 10 giornate (1V, 2N), dato peggiore del torneo in questo avvio.

in affanno: 7 sconfitte nelle prime 10 giornate (1V, 2N), dato peggiore del torneo in questo avvio. Scontro in coda: 7 punti Sampdoria , 5 Mantova . Pesi massimi per la classifica in chiave salvezza.

, 5 . Pesi massimi per la classifica in chiave salvezza. Il Mantova domina nel possesso (circa 64%) e nella precisione passaggi (quasi 90%), ma concede troppo dietro; la Sampdoria chiude al 77% di precisione passaggi.

domina nel possesso (circa 64%) e nella precisione passaggi (quasi 90%), ma concede troppo dietro; la chiude al 77% di precisione passaggi. Leonardo Mancuso ha partecipato al 57% dei gol del Mantova (4 su 7) e cerca continuità; Marvin Çuni è in striscia con 1 gol e 1 assist nelle ultime 4.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Mantova

La Sampdoria ha segnato 10 gol e incassato 15 in 10 partite, con possesso medio vicino al 50% e 39 tiri nello specchio: più essenziale ma concreta nelle transizioni. Il Mantova segna meno (7) ma palleggia di più (possesso oltre 64%) e finalizza con migliore precisione al tiro, pagando tuttavia 18 reti al passivo. Gialli: 17 Sampdoria, 25 Mantova. PPDA simile (10,7 vs 9,8): pressing discreto, soprattutto dei biancorossi.

Sampdoria Mantova Partite giocate 10 10 Vittorie 1 1 Pareggi 4 2 Sconfitte 5 7 Gol segnati 10 7 Gol subiti 15 18 Media gol subiti a partita 1,5 1,8 Possesso palla (%) 50,2 64,4 Tiri nello specchio 39 60 Precisione tiri (%) 37,14 51,28 Cartellini gialli 17 25 PPDA 10,7 9,8

FAQ Quando si gioca Sampdoria-Mantova e a che ora inizia? Sampdoria-Mantova si gioca domenica 2 novembre 2025 con calcio d’inizio alle ore 19:30. Dove si gioca Sampdoria-Mantova? La partita si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Mantova? L’arbitro è Giuseppe Mucera; assistenti Miniutti e Cortese, IV Di Marco; VAR Mazzoleni e AVAR Del Giovane.