Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Sampdoria-Mantova 2 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 11a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Sampdoria-Mantova

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

SampdoriaMantova accende la 11a giornata di Serie B 2025-26 al Luigi Ferraris di Genova, domenica 2 novembre 2025 alle ore 19:30. Sfida salvezza: Sampdoria 19ª con 7 punti (10 gare: 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte; 10 gol fatti, 15 subiti) e Mantova 20° con 5 punti (10 gare: 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte; 7 gol fatti, 18 subiti). Numeri che raccontano due percorsi complicati, con i blucerchiati più solidi in fase difensiva e i biancorossi ancora in cerca di continuità.

Le ultime partite giocate

Sampdoria in risalita con un solo ko nelle ultime cinque; Mantova in difficoltà, due pareggi e tre sconfitte nello stesso arco.

Sampdoria x ok ko x x
Mantova ko x x ko ko

Nelle ultime 5 gare: Sampdoria 6 punti; Mantova 2 punti. Dettaglio risultati:

  • Sampdoria

Sampdoria-Catanzaro 0-0; Sampdoria-Pescara 4-1; Virtus Entella-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Frosinone 1-1; Empoli-Sampdoria 1-1.

  • Mantova

Juve Stabia-Mantova 2-1; Avellino-Mantova 0-0; Mantova-Südtirol 1-1; Bari-Mantova 1-0; Mantova-Catanzaro 1-3.

L’arbitro di Sampdoria-Mantova

La sfida del Ferraris sarà diretta da Giuseppe Mucera. Squadra arbitrale: assistenti Miniutti e Cortese, IV ufficiale Di Marco; al VAR Mazzoleni con AVAR Del Giovane. In stagione l’arbitro Mucera ha diretto 5 gare in Serie B: 2 rigori assegnati, media di 4,4 cartellini gialli a partita (19 gialli totali), 1 doppio giallo e 2 rossi diretti; 8 fuorigioco sanzionati, indice di gara piuttosto “fischiata” con 153 falli complessivi.

  • Arbitro: MUCERA
  • Assistenti: MINIUTTI – CORTESE
  • IV: DI MARCO
  • VAR: MAZZOLENI
  • AVAR: DEL GIOVANE

Statistiche interessanti

Due squadre affamate di punti si ritrovano in una gara che profuma già di scontro diretto. La Sampdoria in campionato ha frenato l’emorragia di sconfitte e macinato pareggi, stringendo i denti dietro, mentre il Mantova paga dazio in fase difensiva nonostante un possesso palla elevatissimo e una costruzione molto paziente. Nei precedenti recenti i blucerchiati hanno sorriso più spesso, e i numeri individuali raccontano due volti: Marvin Çuni in crescita per la Sampdoria, Leonardo Mancuso riferimento assoluto per il Mantova (ha firmato oltre la metà dei gol biancorossi). Sarà un confronto tra chi ama palleggiare e chi sa ripartire, con il Ferraris a provare a spingere i padroni di casa.

  • Nei due incroci più recenti in B, la Sampdoria non ha mai perso col Mantova: un successo e un pareggio.
  • Dopo quattro ko iniziali, la Sampdoria ha perso solo una volta nelle successive sei (1V, 4N): trend in rialzo e difesa più attenta.
  • Mantova in affanno: 7 sconfitte nelle prime 10 giornate (1V, 2N), dato peggiore del torneo in questo avvio.
  • Scontro in coda: 7 punti Sampdoria, 5 Mantova. Pesi massimi per la classifica in chiave salvezza.
  • Il Mantova domina nel possesso (circa 64%) e nella precisione passaggi (quasi 90%), ma concede troppo dietro; la Sampdoria chiude al 77% di precisione passaggi.
  • Leonardo Mancuso ha partecipato al 57% dei gol del Mantova (4 su 7) e cerca continuità; Marvin Çuni è in striscia con 1 gol e 1 assist nelle ultime 4.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Mantova

La Sampdoria ha segnato 10 gol e incassato 15 in 10 partite, con possesso medio vicino al 50% e 39 tiri nello specchio: più essenziale ma concreta nelle transizioni. Il Mantova segna meno (7) ma palleggia di più (possesso oltre 64%) e finalizza con migliore precisione al tiro, pagando tuttavia 18 reti al passivo. Gialli: 17 Sampdoria, 25 Mantova. PPDA simile (10,7 vs 9,8): pressing discreto, soprattutto dei biancorossi.

Sampdoria Mantova
Partite giocate 10 10
Vittorie 1 1
Pareggi 4 2
Sconfitte 5 7
Gol segnati 10 7
Gol subiti 15 18
Media gol subiti a partita 1,5 1,8
Possesso palla (%) 50,2 64,4
Tiri nello specchio 39 60
Precisione tiri (%) 37,14 51,28
Cartellini gialli 17 25
PPDA 10,7 9,8

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Sampdoria-Mantova e a che ora inizia?

Sampdoria-Mantova si gioca domenica 2 novembre 2025 con calcio d’inizio alle ore 19:30.

Dove si gioca Sampdoria-Mantova?

La partita si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Chi è l’arbitro di Sampdoria-Mantova?

L’arbitro è Giuseppe Mucera; assistenti Miniutti e Cortese, IV Di Marco; VAR Mazzoleni e AVAR Del Giovane.

Sampdoria-Mantova 2 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Verona - Inter
Torino - Pisa
Fiorentina - Lecce
Parma - Bologna
Milan - Roma
SERIE B:
Bari - Cesena
Modena - Juve Stabia
Catanzaro - Venezia
Monza - Spezia
Sampdoria - Mantova

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio