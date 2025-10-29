Mantova-Catanzaro 29 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 10a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Mantova-Catanzaro: orario, arbitro, forma recente e dati stagionali.

Mantova-Catanzaro per la decima giornata di Serie B 2025-26 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova il 29 ottobre 2025 alle 20:30. In classifica, il Mantova è ventesimo con 5 punti (9 gare: 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte; gol: 6 fatti e 15 subiti), mentre il Catanzaro è quindicesimo con 9 punti (9 gare: 1 vittoria, 6 pareggi, 2 sconfitte; 8 gol fatti e 9 subiti).

Le ultime partite giocate

Mantova e Catanzaro arrivano da percorsi diversi: i virgiliani hanno raccolto 2 punti nelle ultime 5, i giallorossi 5 punti.

Mantova ko ko x x ko Catanzaro x x ko ko ok

Dettaglio degli ultimi risultati:

Mantova

Mantova–Frosinone 1-5; Juve Stabia–Mantova 2-1; Avellino–Mantova 0-0; Mantova–Südtirol 1-1; Bari–Mantova 1-0.

Catanzaro

Catanzaro–Juve Stabia 2-2; Sampdoria–Catanzaro 0-0; Monza–Catanzaro 2-1; Catanzaro–Calcio Padova 0-1; Catanzaro–Palermo 1-0.

L’arbitro di Mantova-Catanzaro

La gara sarà diretta da Matteo Marchetti di Ostia. In questo campionato (2025/26) ha arbitrato 2 partite, fischiando 61 falli complessivi, con 11 ammonizioni, 1 espulsione e 1 rigore concesso. Un profilo incline al controllo del gioco, con media di 6,0 cartellini a partita.

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: SCATRAGLI – COLAIANNI

– IV: TERRIBILE

VAR: SANTORO

AVAR: FERRIERI CAPUTI

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Mantova e Catanzaro profuma di equilibrio: nelle ultime stagioni incroci spesso tirati e ricchi di pareggi. Al Martelli i virgiliani vantano una tradizione positiva con i calabresi, ma l’avvio casalingo di questo torneo è in salita e pesa sulla classifica. I fari sono sui bomber: Pietro Iemmello, a caccia di una scossa lontano da casa, e Leonardo Mancuso, che conosce bene la categoria e può incidere tra le linee.

Tre degli ultimi quattro confronti di Serie B tra Catanzaro e Mantova si sono chiusi in parità, una tendenza più marcata rispetto ai precedenti 14 incroci.

e si sono chiusi in parità, una tendenza più marcata rispetto ai precedenti 14 incroci. Dopo lo 0-1 del maggio 1960, il Mantova è rimasto imbattuto in otto gare interne di B contro il Catanzaro (5V, 3N): è una delle sue strisce casalinghe più lunghe nel torneo cadetto.

è rimasto imbattuto in otto gare interne di B contro il (5V, 3N): è una delle sue strisce casalinghe più lunghe nel torneo cadetto. Partenza in salita al Martelli : il Mantova ha collezionato 4 punti nelle prime 4 casalinghe e rischia il terzo ko nelle prime 5 gare interne per la prima volta nella sua storia in B.

: il ha collezionato 4 punti nelle prime 4 casalinghe e rischia il terzo ko nelle prime 5 gare interne per la prima volta nella sua storia in B. Il Catanzaro ha perso l’ultima trasferta (1-2 a Monza) e potrebbe incappare in due ko esterni di fila per la seconda volta nell’anno solare.

ha perso l’ultima trasferta (1-2 a Monza) e potrebbe incappare in due ko esterni di fila per la seconda volta nell’anno solare. Dal 2024/25 il Catanzaro è la regina dei pareggi tra big-5 europei e seconde divisioni: ben 26 segni X, davanti anche al Preston North End.

è la regina dei pareggi tra big-5 europei e seconde divisioni: ben 26 segni X, davanti anche al Preston North End. Pietro Iemmello non segna in trasferta in B da nove gare, ma nelle ultime tre stagioni vanta 16 reti esterne: meglio ha fatto solo Massimo Coda.

non segna in trasferta in B da nove gare, ma nelle ultime tre stagioni vanta 16 reti esterne: meglio ha fatto solo Massimo Coda. Contro il Catanzaro, Leonardo Mancuso ha accumulato minuti senza partecipazioni-gol nei massimi due livelli: dopo due centri su rigore a inizio torneo, è a secco nelle ultime due in casa.

Le statistiche stagionali di Mantova e Catanzaro

I numeri raccontano un Mantova propositivo: possesso medio 65,1% e 106 tiri totali, con precisione al tiro del 51,9%, ma solo 6 gol segnati e 15 subiti. Il Catanzaro è più equilibrato: possesso 59,0%, 87 tiri e precisione 35,6%, per 8 gol fatti e 9 concessi, oltre a 3 clean sheet contro l’unico dei virgiliani. Pressione media simile (PPDA 9,5 per Mantova, 11,0 per Catanzaro), ma la solidità giallorossa ha fin qui fatto la differenza.

Mantova Catanzaro Partite giocate 9 9 Vittorie 1 1 Pareggi 2 6 Sconfitte 6 2 Gol segnati 6 8 Gol subiti 15 9 Possesso palla (%) 65,1 59,0 Tiri totali 106 87 Tiri in porta 55 31 Precisione tiro (%) 51,9 35,6 Clean sheet 1 3 PPDA 9,5 11,0 Ammonizioni 24 19

FAQ Quando si gioca Mantova-Catanzaro e a che ora è il fischio d’inizio? Mantova-Catanzaro si gioca mercoledì 29 ottobre 2025 con inizio alle ore 20:30. Dove si gioca Mantova-Catanzaro? La partita si disputa allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Catanzaro? L’arbitro designato è Matteo Marchetti, con assistenti Scatragli e Colaianni; IV ufficiale Terribile, VAR Santoro e AVAR Ferrieri Caputi.