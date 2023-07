Dove vedere Inter-Al Nassr in diretta tv e in streaming: Lautaro contro Cr7

Primo vero test per i nerazzurri dopo l'amichevole con la Pergolettese: domani la sfida agli arabi dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e di Brozovic

26-07-2023 13:30

L’Inter sfida l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e del grande ex Brozovic nella prima amichevole della tournée in Giappone. I nerazzurri scenderanno in campo giovedì 27 luglio, alle 12:15 italiane, allo stadio Yanmar Field Nagai di Osaka. In attesa di notizie dal mercato soprattutto in merito alla questione portieri, Simone Inzaghi spera di ottenere altre indicazioni importanti dai suoi ragazzi dopo il 10-0 rifilato alla Pergolettese.

Inter-Al Nassr: data, orario, diretta tv e streaming

Il tour in Giappone dei nerazzurri si apre con il confronto con l’ambiziosa squadra araba in cui milita Cristiano Ronaldo, a caccia del primo vero acuto in questo precampionato dopo le batoste subite contro Celta Vigo e Benfica e il pareggio a reti bianche con il Paris Saint-Germain. Lo scenario è lo Yanmar Field Nagai, arena da 50mila posti ubicata a Osaka, terza città più popolata del Paese dopo la capitale Tokyo e Yokohama. Il fischio d’inizio è previsto alle 12:15 italiane di giovedì 27 luglio: la partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport Calcio e Dazn, mentre in streaming potrà essere seguita su Danz, SkyGo e NowTv.

La probabile formazione dell’Inter

Niente da fare: Inzaghi si ritrova ancora senza portieri. L’affare Sommer non si è sbloccato, per cui il tecnico nerazzurro concederà spazio al terzo portiere Di Gennaro. In difesa confermato il nuovo acquisto Bisseck, così come quello di Thuram in attacco, che, questa volta, giocherà al fianco di Lautaro Martinez e non di Correa. L’argentino ha dimostrato di essere on fire con la Pergolettese: entrato in campo nella ripresa è andato a bersaglio quattro volte. A centrocampo c’è Frattesi.

INTER (3-5-2): Di Gennaro; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

La probabile formazione dell’Al-Nassr

Il tecnico portoghese Luís Castro punta a dar seguito allo 0-0 col PSG e lo fa affidandosi ai suoi migliori elementi. Da Cristiano Ronaldo a Brozovic, la cui storia d’amore con l’Inter è terminata dopo otto lunghi anni per approdare nella ricca Saudi Pro League, che ripartirà il 10 agosto. In mezzo al campo un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano, quel Seko Fofana che tanto bene fece con la maglia dell’Udinese.

AL NASSR (4-4-2): Al-Aqidi; Al-Ghannam, Madu, Konan, Lajami; Fofana, Brozovic, Yahya, Gahreeb; Talisca, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Luís Castro

Inter-Al Nassr, le info della partita

Partita: Inter-Al Nassr

Data: giovedì 27 luglio 2023

Orario: 12:15

Diretta tv: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: DAZN, SkyGo e NowTv