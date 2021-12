Champions League, Lipsia Manchester City: dove vederla in tv o streaming su Sky o Mediaset

La partita è visibile anche in streaming mediante le piattaforme SkyGO e NowTv.

La partita si può seguire minuto per minuto anche con il live di Virgilio Sport. Il link alla partita su Virgilio Sport verrà inserito un'ora prim della Champions League 2020/2021

07-12-2021 | 06:45

La Champions League 2020/2021 viene trasmessa per intero da Sky, che detiene i diritti anche per l'edizione di questa stagione della coppa per club più importante d'Europa. Ma c'è una grossa novità rispetto all'anno scorso. Anche in questa stagione una partita per ogni turno viene trasmessa in chiaro. Se però nell'edizione precedente le partite in chiaro erano visibili su Rai1, quest'anno saranno trasmesse dalle emittenti del gruppo Mediaset (Canale5, Italia1, Rete4). In chiaro saranno trasmesse anche le semifinali e la finale. La speranza è di vedere almeno una tra Juventus, Napoli, Inter e Atalanta arrivare fino alle partite più importanti, altrimenti saranno comunque visibili altre partite di altissimo interesse. Per quanto riguarda lo streaming le partite della Champions League saranno visibili su Sky Go e, quando trasmesse in chiaro da Madiaset, anche su Mediasetplay. Per vedere tutte le altre partite della Champions però bisogna sottoscrivere un abbonamento con Sky.

Dove vedere Lipsia - Manchester City

Lipsia - Manchester City è una partita valevole per la giornata numero 6 della fase a gironi della Champions League 2021/2022. La partita è in programma il 07-12-2021 alle ore 18:45 sulla piattaforma Sky Sport Football.

La partita è visibile anche in streaming mediante le piattaforme SkyGO e NowTv.

La partita si può seguire minuto per minuto anche con il live di Virgilio Sport. Il link alla partita su Virgilio Sport verrà inserito un'ora prima del match.

La Champions League 2020/2021 ha avuto in estate una fase preliminare a cui non hanno partecipato squadre italiane. Quest'anno infatti l'Italia ha mandato direttamente ben 4 squadre: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta tutte direttamente alla fase a gironi. La fase a gironi per le italiane termina l'11 dicembre. Queste le tappe della Champions League 2020/2021:

Sorteggio per gli ottavi: 16 dicembre a Nyon

Ottavi di finale (andata): 18-19 e 25-26 febbraio 2020

Ottavi di finale (ritorno) : 10-11 e 17-18 marzo 2020

Sorteggio quarti di finale: 20 marzo 2020 a Nyon

Quarti di finale (andata): 7-8 aprile 2020

Quarti di finale (ritorno): 14-15 aprile 2020

Semifinali (andata): 28-29 aprile 2020

Semifinali (ritorno): 5-6 maggio 2020

Finale: 30 maggio 2020 a Istanbul

