Doveri per Inter-Juventus di Coppa Italia fa infuriare i tifosi bianconeri: il retroscena

Nuove polemiche sul web per la designazione dell’arbitro di Roma per la semifinale di ritorno: i supporter bianconeri riaprono il caso scoppiato dopo la Supercoppa del 2022

25-04-2023 09:33

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Per tanti addetti ai lavori era una designazione scontata, ma la scelta di Gianluca Rocchi di assegnare il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus a Daniele Doveri ha fatto infuriare una buona fetta di tifosi bianconeri. I supporter della Juve, infatti, non hanno ancora dimenticato un retroscena legato alla Supercoppa Italiana del 2022, oltre ad alcuni episodi arbitrali di quella partita.

Inter-Juventus, la designazione di Doveri

Daniele Doveri di Roma sarà l’arbitro domani della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Il fischietto di Roma è stato scelto dal designatore Gianluca Rocchi, che per l’incontro di San Siro gli ha affiancato gli assistenti Meli e Alassio, con Mariani nel ruolo di quarto uomo, Di Paolo al Var e Di Martino come assistente alla video review. Una designazione, quella di Rocchi, che ha mandato in agitazione i tifosi della Juventus.

Inter-Juventus: Doveri e il retroscena dello zaino

Il nome di Doveri rimanda i tifosi della Juventus alla partita di Supercoppa Italiana del 2022, vinta dall’Inter per 2-1. In quella gara l’arbitro della sezione di Roma si rese protagonista di un paio di episodi contestati dai supporter della Juve. Discusso fu il rigore assegnato all’Inter per fallo di De Sciglio su Dzeko, così come sollevò le proteste del popolo bianconero la mancata sanzione di una manata giudicata involontaria da Doveri di Bastoni a McKennie in area nerazzurra.

Dopo l’incontro, inoltre, emerse un altro retroscena che fece infuriare gli juventini: Doveri fu fotografato in aeroporto con uno zaino dell’Inter a tracolla. Un omaggio istituzionale del club nerazzurro, che però portò i tifosi della Juventus a porsi domande sulla neutralità di Doveri. In questa stagione, inoltre, nella gara vinta per 2-0 dalla Juventus allo Stadium Doveri annullò un gol a Danilo perché il pallone aveva toccato la mano del difensore, trattenuto però da De Vrij.

Le proteste dei tifosi della Juventus contro Doveri

“Doveri per l’Inter… So già come finirà, purtroppo!”, commenta Mabu, tra i tifosi della Juventus a lamentarsi per la designazione di Doveri su Twitter. “Io immagino se avessero visto Doveri con lo zainetto della Juventus cosa avrebbero mai detto…”, agiunge M39. Paludo, invece, è disposto a concedere una possibilità a Doveri: “Ma credete veramente che gli arbitri non abbiano una loro squadra del cuore? L’importante è che durante la partita sia un arbitro super partes, e non un tifoso…”. Il suo parere, però, resta isolato. “Che schifo”, scrive Black&White. “Hanno mandato lo stesso del rigore inventato durante la finale di Supercoppa di l’anno scorso. Favoloso”.