20-09-2022 21:48

Una tragedia immane sconvolge il calcio italiano e in particolare l’ambiente di Cagliari. La moglie dell’allenatore dei rossoblù Fabio Liverani è infatti prematuramente scomparsa.

Shock a Cagliari, morta Federica Liverani

A darne l’annuncio, stringendosi attorno al proprio tecnico, è stata proprio la società sarda attraverso un Tweet diffuso in serata: “Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l’abbraccio della famiglia rossoblù”. Al comunicato del Cagliari si sono prontamente uniti i tifosi attraverso il Centro di Coordinamento.

Fabio e Federica Liverani si erano conosciuti sui banchi di scuola all’età di 13 anni e la donna aveva seguito il marito lungo tutto il corso della sua carriera, prima da centrocampista e poi da allenatore.

Morte moglie Liverani, i comunicati di Lecce e Lazio

Poco dopo la diffusione della notizia Lazio e Lecce hanno voluto esprimere la vicinanza al proprio ex tesserato: “L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre” ha scritto il club pugliese su Twitter.

“La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al grande dolore dei figli Mattia e Lucrezia per la scomparsa dell’amata madre”, il messaggio social del club biancoceleste.

Liverani e la ripartenza da Cagliari dopo l’esonero a Parma

Classe ’76, romano di origini somale, regista dalle ottime qualità tecniche e dalla buona visione di gioco, Liverani è cresciuto calcisticamente proprio nel Cagliari, affermandosi poi in Serie A a 25 anni nel Perugia di Luciano Gaucci e Serse Cosmi, fino ad approdare alla Nazionale, dove ha disputato due partite nel 2001 (e una nel 2006), anno del trasferimento alla Lazio dove ha militato per cinque stagioni arrivando anche ad indossare la fascia da capitano. Poi un biennio a Firenze, tre anni a Palermo e l’inizio della carriera da allenatore, che gli ha subito dato soddisfazioni: il debutto precoce in A con il Genoa, seppur solo per sei partite prima dell’esonero, una salvezza miracolosa in B con la Ternana e la doppia promozione dalla C alla A con il Lecce.

Quindi la breve avventura in Serie A con il Parma, conclusa con un esonero nel gennaio 2021 e un anno di sosta, dopo il quale Liverani era tornato ad allenare proprio nell’attuale stagione, accettando la proposta del Cagliari che si era affidato al proprio ex centrocampista del settore giovanile per tentare l’immediato ritorno in Serie A dopo la retrocessione della scorsa stagione.