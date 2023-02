Ducati, duello Bagnaia-Bastianini: Ciabatti mette le cose in chiaro

Il direttore sportivo della Rossa: "Li vediamo entrambi con le stesse possibilità di lottare per tutto".

23-02-2023 16:46

Alcuni tifosi della Ducati sono un po’ preoccupati per la coppia Bagnaia-Bastianini: sia il campione del mondo in carica che il nuovo arrivato vorranno lottare per il titolo e nessuno perciò avrà un ruolo secondario. Nella passata stagione, l’atteggiamento mostrato dal 25enne di Rimini Bastianini in alcune gare (Aragon e Malesia, soprattutto), nelle quali ha battagliato con il suo leader teorico, ha lasciato perplessi alcuni addetti della casa di Borgo Panigale.

Ai microfoni di Motorsport.com, Paolo Ciabatti ha voluto mettere le cose in chiaro: “Quello che c’era da chiarire era già stato fatto l’anno scorso. Enea voleva dimostrare di meritare la moto ufficiale. Ora che ce l’ha, la sua mentalità è cambiata e ha capito che deve lavorare insieme a Pecco”, ha garantito il direttore sportivo della Ducati.

Per la nuova stagione, Ciabatti non si è sbilanciato sui due piloti: “Li vediamo entrambi con le stesse possibilità di lottare per tutto. L’anno scorso Enea aveva una motivazione diversa da quella di quest’anno. Spero di non sbagliarmi, ma credo che saremo abbastanza tranquilli perché Enea sa di avere più responsabilità”.