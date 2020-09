Due di B per Nicola Rauti

Conquistata la serie B con il Monza e tornato al Torino per fine prestito e con il rammarico di avere avuto poche possibilità in biancorosso, soprattutto a causa dell’interruzione anticipata del campionato di C, Nicola Rauti potrebbe comunque giocare in cadetteria.

Sulle tracce dell’attaccante classe 2000, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal Piemonte, ci sarebbero il Pescara, che si è salvato in extremis, e il Cittadella, protagonista di un ottimo torneo conclusosi per i veneti soltanto ai playoff.

OMNISPORT | 05-09-2020 11:02