Duello Scudetto tra Inter e Napoli, volata Champions ed Europa per Juve, Lazio, Roma e Milan: il calendario

A 6 giornate dalla fine della Serie A i giochi sono apertissimi. Calendario intasato per Inzaghi, Conte punta ad approfittarne. La Juve ha la chance di blindare il quarto posto.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A sei giornate dalla fine della Serie A tutti i giochi sono più che mai aperti. Per lo scudetto è lotta a due Inter-Napoli, con i nerazzurri che sono ancora in corsa in Champions League e Coppa Italia. Appassionante anche la volata per un piazzamento in Europa che vede coinvolte ben sette squadre: dall’Atalanta al Milan, con la Juve chiamata a difendere il quarto posto.

Corsa scudetto: duello Inter-Napoli, calendari a confronto

La 31a giornata di Serie A non ha prodotto cambiamenti in classifica: l’Inter resta a +3 sul Napoli. Ma i prossimi due turni potrebbero risultare decisivi o quasi per lo scudetto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La squadra di Conte ha un calendario sulla carta più soft perché ha già affrontato tutti gli scontri diretti: dopo il tris all’Empoli, andrà sul campo del Monza stra-ultimo in classifica, prima della sfida al Maradona col Torino. Lecce, Genoa (in casa), Parma e Cagliari le altre avversarie dei partenopei.

Tour de force Inter: quanto pesa la Champions

I nerazzurri, invece, sono costretti a un autentico tour de force: si parte domani, mercoledì 16 aprile, col ritorno di quarti di Champions col Bayern Monaco, quindi l’insidiosa trasferta di Bologna, il ritorno della semifinale di Coppa Italia con il Milan e, ancora, il match a San Siro con la Roma dell’ex Ranieri, che nel derby ha centrato il 16esimo risultato utile di fila.

Se l’Inter andasse avanti in Champions, subito dopo i giallorossi ecco l’andata della semifinale (col Barcellona?), con il ritorno fissato in seguito alla sfida col Verona. Insomma, Inzaghi sarebbe costretto a ricorrere al turnover per gestire i tre fronti, già a partire da Bayern e Bologna.

Il calendario dell’Inter

Champions: Inter-Bayern Monaco

33a: Bologna-Inter

Coppa Italia: Inter-Milan

34a: Inter-Roma

35a: Inter-Verona

36a:Torino-Inter

37a: Inter-Lazio

38a: Como-Inter

Il calendario del Napoli

33a: Monza-Napoli

34a: Napoli-Torino

35a: Lecce-Napoli

36a: Napoli-Genoa

37a: Parma-Napoli

38a: Napoli-Cagliari

Volata Europa: la Juve può blindare il quarto posto

La vittoria dell’Atalanta nello scontro diretto col Bologna ha consentito a Gasperini di consolidare il terzo posto: il vantaggio sui felsinei, ora quinti, è di quattro lunghezze. E domenica c’è il Milan al Gewiss, che alla 36a giornata ospiterà anche la Roma.

Acciuffato il quarto posto, la Juventus di Tudor non può fallire contro Parma e Monza, perché poi sarà chiamata ad affrontare due trasferte da brividi contro Bologna e Lazio. Il Bologna, a un passo dalla finale di Coppa Italia, ha quattro big match in agenda: Inter (c), Juve (c), Milan (t) e Fiorentina (t).

La doppia chance di Lazio e Milan, per la Roma è dura

La Lazio, a -3 punti dal quarto posto, può centrare la qualificazione in Champions anche via Europa League, purché riesca a rimontare il Bodo Glimt dopo il 2-0 subito in Norvegia nell’andata dei quarti. Sulla strada della squadra di Baroni c’è la Juve all’Olimpico alla 36a giornata e l’Inter a San Siro alla penultima.

Ranieri è riuscito nell’impresa di rilanciare la Roma: per la Champions sono cinque i punti di svantaggio, mentre l’Europa League è un obiettivo senza dubbio alla portata. Ma la strada è impervia: i giallorossi dovranno misurarsi con Inter (t), Fiorentina (c), Atalanta (t) e Milan (c). I due impegni clou della Viola, che punta a vincere la Conference, sono contro Roma (t) e Bologna (c). Infine, il Milan, che può accedere in Europa League via Coppa Italia. Per Conceicao c’è subito l’Atalanta a San Siro, poi il Bologna alla 36a sempre in casa e la Roma all’Olimpico alla penultima.

La classifica dal terzo al nono posto