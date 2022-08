07-08-2022 22:41

La Roma di José Mourinho ha emozionato nell’ultima amichevole precampionato giocata all’Olimpico contro lo Shakhtar: i giallorossi si sono imposti per 5-0 con le reti di Pellegrini, Mancini, autogol Konoplya, Zaniolo e Bove, destando un’ottima impressione a una settimana dal debutto in Serie A con la Salernitana.

Anche il popolo giallorosso ci crede: in 65mila hanno voluto assistere all’esordio di Dybala e Wijnaldum all’Olimpico, anche se in un test prestagionale.



La Roma fa sognare, travolto lo Shakhtar

Un’ottima Roma ha entusiasmato nel primo tempo dell’amichevole contro lo Shakhtar disputata all’Olimpico: Mourinho ha schierato in attacco il quartetto composto da Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham, che ha mostrato subito grande feeling e dato spettacolo. Ad aprire le danze ha pensato al 19′ proprio capitan Pellegrini, che ha concretizzato a tu per tu con il portiere avversario Trubin un’azione individuale rifinita proprio da Zaniolo, Dybala e Abraham.

Zaniolo particolarmente ispirato ha colpito un legno al 38′: poco prima aveva sciupato un assist d’oro di Dybala tirando addosso al portiere degli ucraini Trubin. Nel finale di tempo la Roma ha preso il largo, al 41′ Mancini ha raddoppiato su assist di Zaniolo, al 45′ una sfortunata deviazione di Konoplya su cross di Spinazzola è valsa il tris ai padroni di casa.

Nella ripresa la Roma ha colpito al 59′ in contropiede con Zaniolo, innescato da El Shaarawy, poi ha avuto una serie di occasioni a ripetizione sempre con il Faraone e Pellegrini (traversa al 75′). All’87’ il definitivo 5-0 di Bove, servito da un El Shaarawy particolarmente ispirato.

Roma: grandi ovazioni per Dybala e Wijnaldum

La Joya ha già conquistato il pubblico giallorosso con le sue giocate: i tifosi hanno riservato una grande accoglienza all’argentino prima e durante la partita, e lo stesso giocatore è apparso decisamente impressionato. Nel secondo tempo è stata la volta dell’ex Psg Wijnaldum, entrato al 65′ tra i boati del pubblico per Zaniolo: anche l’olandese cercherà di avere il suo spazio per rilanciarsi in vista del Mondiale in Qatar.