Ritmi serrati per la Roma: dopo aver presentato Paulo Dybala nella serata di martedì, il club giallorosso è ormai alle strette finali per un altro arrivo di lusso, Georginio Wijnaldum dal Paris Saint Germain.



Wijnaldum: la Roma vuole chiudere entro breve

La lunga trattativa per il capitano della Nazionale olandese è alle fasi conclusive. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, negli scorsi giorni il direttore sportivo Tiago Pinto ha incontrato il manager dell’oranje, che ha confermato l’intenzione del giocatore di lasciare il Psg (dove non trova spazio), per raggiungere José Mourinho a Trigoria.

La società capitolina, incassata la volontà del giocatore, pronto a rinunciare anche ad una parte di soldi pur di ritrovare il posto da titolare, si sta quindi muovendo per chiudere il colpo: la Roma ha proposto un prestito con obbligo di riscatto nel 2023 e conta che la società parigina versi almeno il 50% dello stipendio del giocatore. Per chiudere l’operazione si sarebbe mosso lo stesso Friedkin, che è in ottimi rapporti con il patron del Psg Al-Khelaifi.

Arriva Wijnaldum: come giocherebbe la Roma

Con l’arrivo dell’olandese, Mourinho potrebbe disporre la sua Roma in un 3-4-2-1 con il nuovo arrivato nella linea di centrocampo insieme a Matic, mentre Dybala giostrerebbe sulla trequarti insieme a Pellegrini (se sarà ceduto Zaniolo), alle spalle dell’unica punta Abraham. Per cinque anni punto fermo del Liverpool, Wijnaldum ha stentato a trovare un posto da titolare in Francia e vuole rilanciarsi in vista dei Mondiali in Qatar.

Roma: è Bailly l’altro grande obiettivo

La Roma ha gli occhi puntati anche sul difensore del Manchester United Eric Bailly, che ha già lavorato con José Mourinho durante il suo periodo nei Red Devils. Il giocatore ivoriano non trova spazio in Inghilterra e potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto.

In uscita i giallorossi vogliono piazzare Villar, vicino al Monza, e Carles Perez, verso il Celta Vigo. Justin Kluivert potrebbe essere ceduto in Francia, ma l’ingaggio da 2,6 milioni al momento spaventa le pretendenti.

