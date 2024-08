Dybala lascia, Roma col cuore a pezzi: cosa succederà domenica con l’Empoli all’Olimpico

La Joya ha ormai le valigie pronte direzione Arabia Saudita, lascia la Roma dopo due stagioni. Tifosi critici con i Friedkin, in vista contestazioni

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Questione di ore, probabilmente. E poi sarà addio. Dybala ha già le valigie pronte e un piede a mezzo a Fiumicino: lo attende l’Arabia Saudita. Siamo allo scambio dei documenti, la fase che precede le firme. Roma perde la sua stella. E domenica all’Olimpico ci sarà sicuramente meno ‘Joya’ sugli spalti.

Roma, ciao Dybala: vicina la chiusura con l’Al-Qadsiah

L’accordo tra la squadra della Saudi Pro League e l’attaccante argentino è stato definito: l’ex Juventus guadagnerà la cifra monstre di 75 milioni di euro in tre anni. Resta da trovare l’intesa tra i due club, ma non dovrebbe essere un ostacolo, dal momento che anche la Roma ha necessità di liberarsi del pesante ingaggio di Dybala. Ieri la trattativa è proseguita fino in serata e la giornata odierna dovrebbe essere quella della fumata bianca. Come rivelato da Sky, l’Al-Qadsiah è intenzionato a offrire alla Roma una cifra tra i 3 e i 5 milioni di euro più bonus. Il cerchio è quasi chiuso: dopo due stagioni la Joya e un bottino totale di 25 gol in campionato, la Joya sta per salutare la Capitale.

E domenica all’Olimpico la prima senza Dybala

L’esordio a Cagliari non è stato dei più positivi. E la luce si è accesa soltanto quando nel finale De Rossi ha deciso di gettare nella mischia Dybala. Questa Roma può permettersi di rinunciare alla classe del sudamericano? Certo, nell’arco di queste due annate non sono mancati gli infortuni, vero tallone d’Achille di questo campione di cristallo. Ma ogni volta che è sceso in campo ha saputo regalare magia. Domenica all’Olimpico arriva l’Empoli e sarà con ogni probabilità la prima senza Dybala: come reagiranno i tifosi? Sui social il sentiment è chiaro: una parte del pubblico di fede giallorosso ha nel mirino i Friedkin e non si escludono contestazioni allo stadio.

Dybala addio: le reazioni dei tifosi giallorossi sui social

“La partenza di Dybala per 3-5 milioni è il peggior affare della storia romanista, una vergogna per i colori giallorossi” scrive Faber su X. Pessimista Vale: “Solitamente si mette un prezzo base e si accettano offerte superiori a quella, la Roma no, la Roma fa il contrario. Cessione insensata, devono arrivare sostituti forti in molti ruoli e il mercato sta per chiudere, oggi come oggi lotti per non retrocedere”. Dura la posizione de ‘L’indiscreto’: “La Roma ha sempre avuto grandi campioni come Dybala. Solo Friedkin ha fatto una squadra di sconosciuti. Avete fallito”. “Mai una joia! Ciao Paulo” commenta Peq82. Ma c’è anche chi la pensa diversamente: “Dybala, il giocatore che a ogni rinnovo chiedeva milioni in più alla Roma, ma per un dolorino non scendeva in campo… E pensare che c’era anche chi voleva dargli la 10” twitta un altro utente.