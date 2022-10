10-10-2022 11:29

“Dybala sta molto molto male”, la frasi di Mourinho pronunciata ai microfoni di Dazn a fine partita ha fatto gelare il sangue ai tifosi della Roma e rischia di essere una mazzata anche per quelli dell’Argentina. L’infortunio muscolare al quadricipite sinistro potrebbe portare il calciatore ad osservare un lungo stop, li giallorossi potrebbero ritrovarlo nel 20243, la nazionale albiceleste rischia di non averlo a disposizione per i Mondiali in Qatar.

Domani però si avranno maggiori certezze sull’entità dell’infortunio e sui tempi di recupero, saranno gli esami strumentali a dare una risposta definitiva sulle condizioni del calciatore.

Dybala out: continua la sfortuna de La Joya

Il talento cristallino non è mai stato messo in discussione: Paulo Dybala è uno dei migliori giocatori della serie A. A fermarlo molto spesso però sono stati gli infortuni soprattutto negli ultimi anni alla Juventus.

Dal 2020 sono cominciati i problemi fisici principali che lo hanno portato da allora a saltare 36 partite a causa di infortuni prima per un problema alla coscia quando inizio stagione, poi arrivò anche un problema al legamento collaterale mediale che lo tenne a riposo per quasi tre mesi, poi con altri problemi di naturale muscolare fino a un totale di 11 stop.

Mourinho deve ridisegnare la Roma

Ora la patata bollente passa nelle mani di Josè Mourinho. Il tecnico della Roma dovrà trovare delle alternative in un attacco che anche contro il Lecce ha fatto fatica. Dybala è stato l’uomo in più in questo inizio di campionato con 7 gol segnati in 11 match ufficiali. Adesso tocca agli altri riuscire a non far sentire la sua mancanza a cominciare da Abraham e Belotti.

L’attaccante inglese sta vivendo un momento negativo dopo una prima stagione in giallorosso di altissimo livello, l’ex Toro invece sembra ancora alla ricerca della giusta collocazione. E molto passa anche dal talento di Zaniolo che dovrà mettere da parte il carattere fumanti e mettersi a completa disposizione della squadra.

Crac sul rigore: il precedente di Vialli

Paulo Dybala non è il primo giocatore a farsi male tirando un calcio di rigore. E non è nemmeno il primo a farlo all’Olimpico. Il 5 settembre del 1993 infatti in un Roma-Juventus, dagli undici metri si presenta Gianluca Vialli che carica tutto il peso sul piede d’appoggio, fallisce il penalty e rimedia anche la frattura all quinto metacarpo del piede sinistro.

Dinamica differente rispetto al caso Dybala e in quel caso rigore anche sbagliato ma Vialli qualche anno dopo tornerà all’Olimpico ma stavolta per un appuntamento decisamente positivo visto che a Roma alzò da capitano la Coppa dei Campioni.