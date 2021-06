"È la tua ultima partita col Galles?": e Bale lascia l'intervista

Nelle ultime settimane se ne sono dette di tutti i tipi. Gareth Bale che lascia il Galles dopo gli Europei, Gareth Bale che starebbe addirittura pensando di dire addio al calcio. Un possibile momento topico che, dopo la goleada rimediata dalla Nazionale gallese per mano della Danimarca, potrebbe avvicinarsi sempre più.

Non parlatene a Bale, però. Ancora una volta negativo contro i danesi, come lo era stato contro l’Italia nella terza e ultima partita della fase a gironi, il mancino non ha nascosto la propria irritazione al 90′, tanto da andarsene senza rispondere a una domanda di un giornalista della BBC che lo stava intervistando.

“Questa sarà la tua ultima partita con il Galles?”, gli ha chiesto il reporter.

E Bale non ha risposto. Anzi, se n’è andato immediatamente. Manifestando così, in maniera piuttosto visibile e concreta, il proprio stato d’animo dopo una sconfitta così complicata da digerire.

E ora? Già smentita la presunta volontà di Bale di lasciare il calcio, non rimane che da capire se il campione (o ex?) destinato a tornare al Real Madrid dal Tottenham avrà ancora voglia di sdoppiarsi con la Nazionale. E, dunque, di mantenere fede al proprio celebre slogan: “Wales. Golf. Madrid. In that order”.

Un dubbio prontamente risolto dallo stesso giocatore, che ha parlato del suo futuro in un’intervista a S4C: “La gente fa domande stupide a volte. Io voglio continuare a giocare e ovviamente amo giocare col Galles, dove militerò fino al giorno del mio ritiro. Abbiamo appena iniziato le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo e dobbiamo portare questa esperienza in quella competizione. Sento che abbiamo un ottimo modo di giocare e dobbiamo mantenere alta la fiducia, continuare a giocare a calcio e penso che possiamo qualificarci per la prossima Coppa del Mondo”.

Sembrano essere dunque fugati i dubbi sul futuro di Bale, che però potrebbe ancora riservare colpi di scena ai quali ha abituato tifosi e addetti ai lavori.

OMNISPORT | 27-06-2021 12:15