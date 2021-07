EEuro 2021: l'Italia fallisce il bis all'Europeo di eFootball PES

Nulla da fare, la eNazionale italiana di PES non è riuscita a centrare lo storico bis. Mentre Roberto Mancini e i suoi festeggiavano il successo di Wembley contro l’Inghilterra (e Berrettini sfiorava la vittoria a Wimbledon), la nostra selezione di eFootball PES 2021 non è riuscita a confermarsi campione d’Europa.

C’erano davvero tante aspettative nei confronti di Nicola “Nicaldan” Lillo, Alfonso “AlonsoGrayFox” Mereu, Raffaele “Raf934” Pagliuca e Carmine “Naples17x” Liuzzi, i nostri quattro gamer di PES ai quali la stessa FIGC non ha risparmiato attenzioni e motivazioni in vista dell’eEuro 2021, ma gli Azzurri in questa edizione hanno incontrato molte più difficoltà e si sono dovuti arrendere dopo il secondo giorno.

Fatali per la eNazionale azzurra sono state la sconfitta con la Francia prima e, dopo la netta vittoria contro Israele, quella contro l’Ucraina, che ha segnato la fine di questa nuova avventura. Il titolo passa proprio alla Serbia, la eNazionale che abbiamo battuto in finale nell’edizione precedente e che peraltro è stata rappresentata da due volti noti per gli appassionati degli eSports in Italia. A guidare Dusan Vlahovic e compagni infatti c’erano Stefan ‘Kepa_PFC’ Slavković e Marko ‘ASR_ROKSA’ Roksic, che quando non sono impegnati con la loro nazionale difendono i colori della As Roma eSports e in questa stagione sono stati protagonisti sia nella eSerie A che nella eFootball.Pro (competizione nella quali i giallorossi sono stati eliminati solo in semifinale).

Al di là del risultato resta il successo della manifestazione. Milioni di visite sui vari canali, tra Twitch e Youtube e grande seguito non solo tra gli appassionati ma anche tra chi si sta affacciando solo da poco nel mondo degli eSports. Tutte le squadre della fase finale peraltro si sono spartite un montepremi totale di ben 100.000 euro, con un premio di 40.000 euro ai vincitori.

Articolo a cura di Claudio Zecchin

SOCIAL MEDIA SOCCER | 16-07-2021 16:10