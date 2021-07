Premi eSports Italia: svelati i migliori della stagione competitiva

Danilo “DaniPitbull33” Pinto, Rosario Accurso, in arte NPK_02 e tanti altri.

La stagione 2020/21 è stata fondamentale per gli eSports in Italia, soprattutto perché per la prima volta si è vista una forte collaborazione tra calcio virtuale e calcio giocato, con la prima edizione della eSerie A (Miglior Torneo), giocata con la “benedizione” della Lega Calcio, che ha segnato la stagione. Sono da mettere in evidenza però anche grandi eventi come la BeSports, il campionato della Lega B e i tornei internazionali della Konami e della EA Sports.

Un riassunto di quanto è successo arriva dal Premio eSports Italia, che ha selezionato i migliori in una serie di categorie. Per eSportsItalia.com la prima pagina va a Danilo “DaniPitbull33” Pinto e Rosario “NPK_02” Accurso, rispettivamente miglior giocatore FIFA e miglior giocatore eFootball PES, visto che si sono aggiudicati i due tornei della eSerie A. La “Miglior Formazione” è stata la Juventus che con IlDistruttore, LoScandalo ed Ettorito97 ha vinto la eFootball.Pro 2021, la competizione eSports più importante al mondo riservata alle squadre di club. La modalità 3vs3 del torneo ha permesso di valorizzare il lavoro di squadra della formazione bianconera.

David Ridolfi dell’Udinese (squadra che ha vinto anche il premio Migliore Accademia eSports) è il Miglior Allenatore, figura da non sottovalutare nel mondo degli eSports, paragonabile a quella del secondo nel pugilato. La lista è bella ampia, come sono tante le figure nel mondo eSports.

Il Miglior Giovane è stato Naples17x, vincitore insieme a Sasinho_Digiac delle edizioni 2020 e 2021 della BeSports e campione d’Europa a eEuro 2020.

Il Genoa CFC, Miglior Club, è stato protagonista degli eSports in Italia vincendo la eSerie A TIM | eFootball PES 2021, arrivando in finale nella eSerie A TIM | FIFA 21 e vincendo il torneo eFemminile.

Mattia “Lonewolf92” Guarracino si è diviso tra l’attività di pro player con la maglia della Sampdoria e importanti attività per la diffusione della cultura esportiva in Italia ed è il Miglior Personaggio eSports, mentre Nicola “Nicaldan” Lillo, capitano, allenatore e giocatore della eNazionale e della Fiorentina è stato eletto Miglior Atleta esportivo.

Ancora. La S.S. Lazio è il club che più si è distinto con la sua divisione eSports per il senso di appartenenza per le iniziative svolte nel centro sportivo di Formello e le web series che hanno raccontato giorno dopo giorno le avventure dei pro player e del coach, alla creazione del derby esportivo all’interno dello Stadio Olimpico.

Go Project (Migliore Produzione Contenuti) è stata fortemente attiva nella produzione di contenuti di qualità, tra cui proprio la Social Series sulla Lazio eSports, per raccontare la prima eSerie A con gli occhi dei protagonisti.

Articolo a cura di Claudio Zecchin

SOCIAL MEDIA SOCCER | 14-07-2021 18:40