L'attaccante della Roma ha parlato dopo la vittoria con la Real Sociedad

09-03-2023 21:20

L’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy a Sky ha commentato il suo gol con la Real Sociedad in Europa League: “È stato un gol simile a quello col Napoli, con la differenza che qui c’è la corsa di 60 metri. Bisogna crederci. Quando il difensore è sul fondo non se l’aspetta più. Non era facile perché la palla era alta. Sono molto contento, è stata una bella azione”.

“La solidità è figlia della nostra forza mentale, siamo un gruppo che si aiuta tantissimo. A volte c’è poca qualità, ma queste partite vanno vinte. Abbiamo giocato grandi partite oggi e contro la Juve. La vittoria di oggi pesa ancora di più perché arriva dopo quella contro la Juve”.