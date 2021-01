Empoli, arriva il talismano Salernitana

Dopo aver fatto tremare il Napoli in Coppa Italia l’Empoli, Coronavirus permettendo, si appresta ad ospitare la Salernitana nella sfida al vertice della penultima di andata in Serie B.

Alle 17 di domenica al “Castellani” si affrontano prima e seconda della classe: la squadra di Dionisi cerca la vittoria che vorrebbe dire fuga.

Dagli anni 2000 in avanti solo contro Ascoli e Cittadella (nove) l’Empoli ha ottenuto più successi che contro la Salernitana (otto) in Serie B.

L’Empoli ha realizzato almeno due gol in nove delle 11 partite interne di Serie B contro la Salernitana; le uniche due eccezioni nel parziale sono anche le uniche due gare in cui i toscani non hanno trovato il successo (1-1 nella più recente del dicembre 2019 e 0-3 nel novembre 1999).

La Salernitana ha perso le ultime due gare di Serie B: i campani potrebbero ottenere tre sconfitte di fila in cadetteria per la prima volta da maggio 2019 (serie di cinque).

Quella granata è la squadra contro cui l’Empoli ha realizzato più gol in partite interne di Serie B; 24, un terzo delle quali sono arrivate nelle tre gare casalinghe più recenti di cadetteria contro i campani.

Nessuna squadra ha subito meno gol su azione dell’Empoli in questa Serie B (sette). Solo una delle ultime sei reti incassate dai toscani nel torneo sono arrivate da questa situazione di gioco, la più recente, nello scorso dicembre contro l’Ascoli.

Sarà anche sfida tra bomber: la Salernitana è una delle tre squadre contro le quali Leonardo Mancuso ha segnato almeno tre gol in un singolo match di Serie B (al pari di Spezia ed Entella): tripletta nel dicembre 2018, all’Arechi. Milan Djuric ha invece messo a segno la sua prima doppietta nel torneo cadetto proprio contro l’Empoli, nel marzo 2011, all’”Ezio Scida”, con la maglia del Crotone.

