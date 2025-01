Empoli-Bologna, moviola: dubbi sul gol, poi La Penna ci ricasca, che svista

La prova dell’arbitro La Penna al Castellani nell’anticipo serale di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito tre giocatori

E’ tornato ad arbitrare in A solo due anni fa Federico La Penna – la scelta per Empoli-Bologna– dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli l’anno scorso ma non si sta ripetendo quest’anno. In stagione ha arbitrato anche il derby di coppa Italia Genoa-Sampdoria mentre in Atalanta-Milan è stato duramente contestato dall’allora tecnico rossonero Fonseca. Vediamo come se l’è cavata al Castellani.

I precedenti di La Penna con Empoli e Bologna

Erano quindici i precedenti con il Bologna, con 5 vittorie rossoblu, 4 pareggi e 7 sconfitte. Quattordici gli incroci con i toscani che con La Penna ne avevano vinte 6, pareggiate 1 e perse 7.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Fontani con Scatena IV uomo, Di Paolo al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro ha ammonito Henderson, Grassi e Pezzella

Empoli-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 24′ dubbi sul gol di Colombo ma dopo un lungo check del Var la rete viene convalidata: la posizione di partenza di Pezzella, autore dell’assist, era buona. Al 36′ giallo per Henderson che tira giù Odgaard a metà campo. Al 40′ ammonito Grassi per un duro fallo su Dominguez a metà campo.

Al 78′ ammonito Pezzella che entra su Ndoye colpendo in pieno la palla: abbaglio totale dell’arbitro Federico La Penna. Diffidato, Pezzella salterà la prossima partita contro la Juventus. Al 79′ proteste del Bologna per la trattenuta in area di Lucumi: l’arbitro lascia giocare. Dopo 5′ di recupero Empoli-Bologna finisce 1-1.