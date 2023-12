Empoli-Lazio, moviola: il rigore negato e il fallo sul gol decisivo

La prova dell’arbitro Marchetti al Castellani analizzata ai raggi X, il fischietto di Ostia Lido ha espulso un giocatore e ne ha ammoniti altri tre

E’ ritenuto uno dei giovani arbitri più promettenti: Matteo Marchetti di Ostia, classe 1989, scelto da Rocchi per Empoli-Lazio, ha debuttato in A nel 2021. È il secondo arbitro della Sezione di Ostia Lido ad arbitrare tra i professionisti dopo Riccardo Tozzi che arbitrò dal 2005 al 2013. Concede pochi rigori e usa poche volte i cartellini. La squadra più diretta da Marchetti è la Reggina con otto arbitraggi. L’ultima gara diretta è stata Ascoli-Spezia 1-2 in serie B. In questa Serie A Marchetti, ha collezionato 6 presenze senza mai espellere nessun giocatore ed estrando 13 cartellini gialli ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Marchetti con le due squadre

In totale sono tre i precedenti di questo arbitro con l’Empoli, il bilancio azzurro è perfettamente in equilibrio tra vittorie, pareggi e sconfitte. Per la Lazio si tratta del primo incrocio in assoluto, cosa normale visto che solo da poco è stata abolito il divieto di territorialità.

Marchetti ha espulso Cambiaghi per doppia ammonizione

Coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Valeriani con Ferrieri Caputi IV ufficiale, Nasca al Var e Mazzoleni all’Avar l’arbitro ha ammonito 4 giocatori, di cui 2 della squadra di Sarri ed ha espulso all’89’ Cambiaghi (E) per doppio giallo. Ammoniti 14` Akpa Akpro (E), 37` Cambiaghi (E), 39` Milinkovic (L), 62` Vecino (L). Recupero: 1` pt, 5` st

Empoli-Lazio, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 64’ l’Empoli chiede un rigore per un tocco con il braccio di Felipe Anderson, il brasiliano colpisce il pallone di testa e se lo scaglia sulla mano. L’arbitro Marchetti lascia giocare, il VAR non interviene. Al 67’ sul raddoppio della Lazio di Zaccagni l’Empoli chiede un fallo in avvio di Guendouzi su Baldanzi (trattenuta), check del VAR che conferma la decisione di campo del direttore di gara. Alti e bassi in generale nella direzione di gara di Marchetti in Empoli-Lazio.