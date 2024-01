Empoli-Milan, moviola: il rigore concesso e quello negato, la polemica

La prova dell’arbitro La Penna al Castellani analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto romano ha ammonito tre giocatori

08-01-2024 05:39

Stava attraversando un buon momento l’arbitro La Penna, designato per Empoli-Milan. Reduce da un’ottima prova in Fiorentina-Torino, il fischietto romano – alla sua ottava gara in serie A della stagione- è un arbitro molto preciso, ben strutturato con un empatia particolare con i calciatori. Propenso al dialogo, preciso nel far rispettare il regolamento, non eccede in personalità. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari è abbastanza restio a comminarne ed ha una media di 3,5 cartellini a partita, ma attenzione perché non accetta le proteste e neppure i simulatori. Come se l’è cavata ieri?

I precedenti di La Penna con il Milan

Erano sette i precedenti in carriera di La Penna con il Milan con un bilancio di tre vittorie rossonere, due pareggi e due sconfitte. In questo campionato, il fischietto di Roma ha diretto il Diavolo in due occasioni, vale a dire contro il Cagliari (1-3 per il Milan in Sardegna) e contro l’Atalanta (3-2 per i nerazzurri a Bergamo). Dodici i precedenti con gli azzurri, con sei successi e sei sconfitte.

La Penna ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Ceccon con IV uomo Giua, Irrati al Var e Miele all’Avar, l’arbitro ha ammonito 3 giocatori, di cui uno della squadra di Pioli: 41’ Calabria, 54’ Jimenez, 81’ Marin. Recupero: 3′ 1T, 3’ 2T.

Empoli-Milan, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 29’ Calabria rovescia verso la porta, arriva su di lui Maleh che allarga troppo il braccio e sfiora il pallone: contatto leggero, ma rilevato dal Var, calcio di rigore. Al 44’ altro controllo del Var su una nuova mano galeotta di Maleh, stavolta il movimento è più congruo. Poco dopo Leao va giù in area dopo una discesa sulla fascia, ma il contatto è troppo lieve per il rigore. Al 69’ conclusione di Ranocchia, braccio al limite di Theo Hernandez che però a differenza di Maleh non aumenta il volume del corpo.

Per Marelli non c’è il rigore per l’Empoli

Non ha dubbi Luca Marelli in occasione del rigore reclamato dall’Empoli. L’esperto di Dazn sentenzia: “Non è rigore, Theo Hernandez ha le braccia attaccate al corpo, giusta la decisione dell’arbitro”. Promosso dunque La Penna per Empoli-Milan.