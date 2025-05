Empoli-Parma, moviola: un rosso dopo solo mezzora, dubbi su gol Djuric e tre rigori negati, che polemiche

La prova dell’arbitro Fabbri al Castellani analizzata ai raggi X dal talent di Prime Giampaolo Calvarese, il fischietto ravennate ne ha ammoniti due

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Empoli-Parma, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante. Bene nella recente uscita, il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, male in Inter-Roma, ma vediamo come se l’è cavata ieri al Castellani.

I precedenti di Fabbri con Empoli e Parma

Erano sedici le gare già dirette in questa stagione di serie A dal fischietto romagnolo, due quelle che hanno visto impegnato l’Empoli (pareggio interno con il Monza e sconfitta a Napoli). In totale erano 20 i precedenti tra Fabbri e l’Empoli. Il bilancio era di 5 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Undici i precedenti con il Parma ed il bilancio ducale ers di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima gara diretta era stata Inter-Roma 0-1.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e M.Rossi con Perri IV uomo, Paterna al Var e Doveri all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori, Cacace (E) e Viti (E) per gioco falloso, ed ha espulso al 31’ pt per doppia ammonizione Valenti (P)

Empoli-Parma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 21′ resta a terra Liam Henderson dopo uno scontro in area. Protestano invano i giocatori dell’Empoli. Al 23′ il primo giallo è per Valenti per un fallo di raazione davvero ingenuo su Henderson: era anche diffidato. Al 27′ acora proteste da parte dell’Empoli per un contatto tra Keita e Cacace. Resta a terra il giocatore di casa sull’out di sinistra, ma non c’è nulla per Fabbri.

Al 31′ sempre Valenti prende il secondo giallo per una vistosa trattenuta ad Esposito e l’arbitro estrae il rosso. Al 35′ Fazzini entra in area e va giù dopo un contatto con Leoni. L’arbitro Fabbri dice di continuare e il Var in questo caso non può intervenire. Al 73′ ammonito Cacace per un pestone ai danni di Hernani.

Subito dopo segna il Parma: testa di Djuric sugli sviluppi di un calcio di punizione. C’è un possibile fuorigioco attivo di Bonny che non tocca la palla, ma disturba Vasquez ma per arbitro e Var è tutto regolare. All’88’ ammonito Viti per un fallo tattico, dopo 5′ di recupero Empoli-Parma finisce 2-1.

La moviola di Calvarese

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è l’ex arbitro Giampaolo Calvarese che, sul suo sito, si sofferma sul rosso dopo solo mezzora per Valenti e dice: “Il primo giallo arriva al 22′, quando dopo un contrasto Valenti prima di rialzarsi assesta una manata a palla lontana a Henderson; un fallo di reazione meritevole dell’ammonizione.

Il secondo arriva una decina di minuti dopo, per una trattenuta che impedisce a Esposito di involarsi verso la porta, a pochi metri dall’area di rigore”.