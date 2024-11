Empoli-Udinese, moviola: arbitro e Var non vedono mani da rigore, manca un rosso

La prova dell’arbitro Marinelli al Castellani nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto laziale ha ammonito cinque giocatori

Livio Marinelli, la scelta di Rocchi per Empoli-Udinese, ha iniziato ad arbitrare nel 2002, arrivando in Serie D nel 2008. Nel 2012 è passato in Lega Pro, dove è rimasto per quattro anni, nei quali ha diretto anche la finale della Coppa Italia Primavera 2015-2016. Promosso in CAN B nel 2016, il 1º luglio è stato insignito del Premio Presidenza AIA, in quanto “arbitro effettivo particolarmente distintosi nel corso della stagione sportiva”. Ha esordito nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari-Cittadella. Il debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017 allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, nella partita Atalanta-Verona e in stagione ha debuttato benino in Cagliari-Roma, quando è stato chiamato a sostituire l’infortunato La Penna, e maluccio in Verona-Torino ma soprattutto ha fatto discutere nella sua ultima uscita, in Juventus-Cagliari, vediamo come se l’è cavata al Castellani il fischietto laziale.

I precedenti di Marinelli con Empoli e Udinese

Quattordici i precedenti con l’Empoli (5 vittorie, 4 pari e 5 sconfitte), solo tre con i friulani (una vittoria, un pari e una sconfitta).

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Cortese con Perri IV uomo, Fabbri al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Kamara (U) al 9’ pt, Bijol (U) al 27’ pt, Henderson (E) al 37’ pt, Ekong (E) al 40’ st, Anjorin (E) al 45’ st

Empoli-Udinese, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi di Empoli-Udinese. Primo giallo della partita a Hassane Kamara per un tocco di braccio all’8′. Al 23′ Pellegri si gira appena fuori dall’area, il suo destro passa sotto le gambe di Bijol e si infila all’angolino. Gol regolare. Al 27′ ammonito Bijol per fallo su Pellegri. Al 37′ giallo a Liam Henderson per aver colpito in volto Lovric. Al 70′ Lucca chiede un calcio di rigore per tocco di mano di Cacace: l’arbitro non vede, c’è un check del Var ma Marinelli non viene chiamato all’on field review e si prosegue. Al 76′ Lovric batte il calcio d’angolo dalla destra, Davis stacca indisturbato sul primo palo e di testa infila la palla sotto l’incrocio. Non ci sono irregolarità, la rete viene convalidata. Al 79′ rischia grosso Henderson, che entra in ritardo su Zemura: ci stava il giallo ed era già ammonito. All’85’ ammonito Ekong per un intervento falloso ai danni di Ehizibue. Al 91′ giallo per Anjorin per aver trattenuto Davis. Dopo 4′ di recupero Empoli-Udinese finisce 1-1.