Eriksen, dopo il Brentford il cerchio si chiude con un'altra bella notizia

15-03-2022 13:59

Dopo mesi bui e pieni d’incertezza, Christian Eriksen ha ritrovato la gioia del calcio giocato rivedendo finalmente la luce in fondo al tunnel.

Eriksen, un ritorno molto gradito

Prima infatti è arrivata a fine gennaio la firma con Brentford, squadra attualmente al 15° posto in Premier League che gli ha dato una nuova chance per mostrare di essere ancora in grado di fare la differenza nel calcio che conta.

Oggi invece, a chiusura del cerchio aperto lo scorso giugno, è arrivata la chiamata da parte della Nazionale danese, una convocazione che consente a Eriksen di mettersi definitivamente alle spalle il capitolo più brutto della sua vita.

Eriksen, il dramma con la Danimarca

La scorsa estate Eriksen era andato a un passo dalla morte a causa di un arresto cardiaco durante il match di Euro 2020 tra la Finlandia e la sua Nazionale.

Rianimato e soccorso prontamente dai medici tra la disperazione generale, al giocatore (ai tempi) dell’Inter è stato poi impiantato un defibrillatore sottocutaneo per tenere sotto controllo e regolarizzare la frequenza cardiaca.

Con questa soluzione, Eriksen ha ricominciato pian piano ad allenarsi e quindi, una volta pronto, non potendo giocare in Serie A per le leggi italiane ha optato per volare in Inghilterra dove, col Brentford, ha aperto una nuova pagina della sua carriera.

Eriksen, i prossimi impegni con la Nazionale danese

La convocazione del c.t. danese Hjulmand permetterà a Eriksen di rivestire la maglia e i colori che indossava quando è avvenuto il fattaccio.

L’occasione saranno i match amichevoli che la Danimarca (già qualificata per i Mondiali in Qatar) giocherà ad Amsterdam il 26 marzo contro l’Olanda e il 29 marzo in casa contro la Serbia, partite che per Eriksen avranno il dolcissimo sapore della normalità.

