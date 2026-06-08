Eriksen tranquillizza dopo lo spavento: il rischio per il danese e il ritiro più vicino. Perché il caso Bove è differente

Il giocatore danese, ex Inter, è stato vittima di un altro problema cardiaco nel corso dell’amichevole contro l’Ucraina a distanza di 5 anni dalla prima volta. Il rischio zero non esiste

Christian Eriksen ha fatto spaventare tutti di nuovo, ma il danese dopo la grande paura è tornato a parlare pubblicamente e con un messaggio affidato alla sua pagina Instagram ha tranquillizzato tutti quelli che sono rimasti di ghiaccio di fronte alle immagini del match amichevole tra Danimarca e Ucraina. Il cuore del campione ex Inter ha fatto di nuovo le bizze ma il defibrillatore ha svolto alla perfezione il suo lavoro evitando conseguenze. Ma ora il danese potrebbe anche valutare il ritiro dal calcio giocato.

Il messaggio di Eriksen

Le immagini di Eriksen e quanto gli accaduto nel match contro l’Ucraina hanno spaventato i tifosi di tutto il mondo. Ma a distanza di meno di 24 ore, arriva il messaggio del calciatore danese che su Instagram tranquillizza tutti sulle sue condizioni: “Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Voglio rassicurare tutti che è una situazione differente rispetto a quella del 2021. Mi sento bene e la mia guarigione è già iniziata. Grazie alla competenza dei medici, il mio pacemaker ha funzionato come previsto, tutelarmi quando ne ho bisogno. Per ora penso al recupero, trascorrere del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa farà ora l’ex Inter

Sarà un’estate di riflessioni per Christian Eriksen, Anche se stando a quanto detto da lui stesso così come dai medici che lo hanno immediatamente soccorso, il defibrillatore ha svolto la funzione per cui è stato impianto, ora c’è senza dubbio un elemento di paura. Gli esperti rivelano che nonostante la presenza di un “lcd”, non esiste il rischio zero per gli atleti che hanno ricevuto l’impianto. La situazione di Eriksen è decisamente diversa rispetto a quella del 2021, 5 anni fa il danese era ancora nel “prime” della sua carriera prima di quel momento di terrore nel corso della partita con la Finlandia. Un episodio che sembrava poter mettere la parola fine al suo rapporto con il calcio giocato. Ma dopo la paura Eriksen (costretto a causa delle normative a lasciare l’Inter) è tornato in campo con il Brentford prima di tre stagioni con la maglia del Manchester United. Ora a 34 anni, il secondo episodio per certi versi può essere ancora più spaventoso. L’ultima stagione del danese è stata al Wolfsburg con cui ha un contratto fino al 2027 ma stavolta potrebbe arrivare anche il momento dell’addio al calcio.

Le differenze con il caso Bove

L’episodio accaduto a Christian Eriksen ha riportato alla mente anche il caso di Edoardo Bove, l’ex calciatore vittima di un arresto cardiaco nel corso del match di serie A tra Fiorentina e Inter. Il centrocampista, come Eriksen, ha avuto l’impianto di un defibrillatore ed è tornato a giocare in Inghilterra con la maglia del Watford visto che in Italia non è consentita la pratica sportiva agonistica agli atleti con questo tipo di impianto. A rivelare le differenze con il calciatore italiano rispetto quanto successo all’ex Inter, ci pensa in un’intervista alla Adnkronos, il direttore di cardiologia dell’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, Federico Nardi.

“Non è corretto trasferire automaticamente quanto accaduto a Eriksen su un altro atleta. Infatti, le diagnosi e i profili di rischio possono essere completamente diversi. Il messaggio è che chi rientra ad alto livello dopo un evento aritmico deve essere seguito con protocolli di follow-up strutturati e in centri esperti”.