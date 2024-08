Eriksson sarà cremato, una statua di bronzo in Svezia e due stadi intitolati alla sua memoria

Si terrano probabilmente solo tra due settimane i funerali dell'ex tecnico: la cerimonia nella chiesa a Torsby e sempre in patria tanti omaggi

Verranno rispettate le sue volontà: Sven Goran Eriksson, l’ex tecnico svedese morto a 76 anni per un cancro incurabile, verrà cremato con dispersione delle ceneri nel lago Fryken, come da richiesta dello stesso ex ct dell’Inghilterra. Di quel luogo ne aveva parlato lui stesso nel documentario su Amazon. La famiglia ha deciso di assecondare la sua volontà.

Quando ci saranno i funerali di Eriksson

A tutti Eriksson aveva chiesto di non essere tristi. Ci sarà una foto di Sven e un registro di condoglianze nella chiesa di Fryksände a Torsby, in Svezia, dove sarà celebrato il funerale di Eriksson. L’idea è stata del 95enne padre, che si chiama anche lui Sven: “Il funerale di mio figlio si terrà nella chiesa cittadina di Fryksände. E probabilmente ci saranno molte persone per dargli l’ultimo saluto”. Non è ancora ufficiale ma la data del funerale di Eriksson, probabilmente, sarà il 13 settembre.

Una statua in bronzo per Eriksson

Come da sua disposizione, inoltre, l’artista Hanna Beling starebbe ultimando la realizzazione di una statua in bronzo a lui dedicata, come si legge sul Corriere dello sport. Sarà esposta nella piazza che gli verrà intitolata a Torsby. L’ex CT della nazionale dell’Inghilterra sarà raffigurato seduto, leggermente inclinato in avanti e con un braccio alzato, come se stesse sempre in panchina. Lo stemma sul suo taschino sarà proprio quello del Torsby, come da richiesta del Mister. Negli ultimi giorni della sua vita, lo svedese ha seguito il lavoro a distanza: “Era entusiasta quando gli ho spiegato tutti i passaggi – ha detto la Beling – ma sempre con la sua calma. E quando gli ho inviato le foto della scultura, lui ha risposto in modo incoraggiante”.

Due stadi in memoria di Eriksson

In Svezia si parla di dare il suo nome allo stadio del Degerfors ma anche all’Ullevi a Göteborg, dove il tecnico si rivelò al mondo, vincendo la Coppa Uefa nel 1982 con l’Ifk, il club cittadino. Poco prima di spegnersi ha detto in un’intervista alla “Sveriges Television” che era felice di aver ricevuto così tanto amore da ex colleghi, giocatori e dai tifosi. “Di solito il prete parla bene di una persona ai funerali in chiesa, quando ormai non senti più quello che dice. Invece sono stato molto fortunato a poter sentire le belle parole di tutti per Eriksson”.

Clicca qui per vedere l’ultimo videomessaggio di addio registrato da Sven Eriksson prima di morire.