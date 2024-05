Esonero Allegri, Adani gongola sui social: il messaggio all'ex allenatore della Juventus è virale

Immancabile l'affondo del telecronista e opinionista Rai nella giornata che sancisce la fine del rapporto tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Sui social, Adani si gode la rivincita

Lele Adani gongola e non può essere altrimenti. Nel giorno dell’esonero ufficiale di Massimiliano Allegri dalla Juventus, il telecronista ed ex difensore non ha perso tempo per affidare ai social la propria reazione.

Adani, punzecchia Allegri dal… bar

“Crostata, succo ACE, caffè già preso e… padre tempo, che opera in silenzio” e un grossa risata. Lele Adani manda un messaggio chiaro attraverso le storie di Instagram in merito all’esonero di Massimiliano Allegri, sollevato dalla Juventus dopo lo show negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta grazie alla rete lampo di Vlahovic.

Padre tempo

Il telecronista e opinionista Rai si gusta la colazione e, in serata, rincara la dose con uno scatto, sempre via Instagram, che lo ritrae seduto comodamente in poltrona mentre ammira soddisfatto il quadro tra le mani con il mantra “Father time”, “Padre tempo”, appunto. Più chiaro di così… Adani si gode il momento e la sua rivincita contro quel tecnico tanto criticato e con cui ha spesso e volentieri battibeccato, anche in diretta tv.

Adani e la rissa tra Allegri e il direttore di Tuttosport

Già a margine della finale di Coppa Italia, Adani aveva colto l’occasione per punzecchiare Allegri via social. In particolare, l’ex difensore tra le altre di Inter e Fiorentina aveva commentato l’alterco clamoroso tra l’ormai ex allenatore bianconero e il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago: “Quello che dimentica, anche il padrone, è che il servo agisce per convenienza e mai per affetto: cambiata la convenienza, cambia il padrone. Il servilismo, quello rimane, sempre. Così come la tristezza, anzi la miseria umana“.