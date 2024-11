Eu. League e Conference: le partite di oggi, Galatasaray-Tottenham da non perdere, dove vederle in tv

Il tridente Icardi-Osimhen-Mertens sfida la formazione londinese di Postecoglou, mentre il Chelsea ospiterà il Noah. In campo anche il Fenerbahce

Si apre il sipario sulla quarta giornata della fase campionato di Europa League e Conference League. Dalle sfide che vedranno protagoniste Lazio e Roma, rispettivamente contro Porto e Union Saint-Gilloise, al cammino europeo della Fiorentina di Raffaele Palladino, impegnata a Nicosia contro l’APOEL. In campo anche big del calcio continentale come Manchester United e Chelsea, senza dimenticare il Fenerbahce di Mourinho e il Galatasaray del tandem Icardi-Osimhen. Scopri qui di seguito dove vedere tutte le partite in diretta tv e live in streaming.

Dove vedere tutte le partite di Europa League in diretta tv e streaming

Tutto pronto per il quarto turno della fase campionato di Europa League. Dopo “l’anticipo” tra Besiktas e Malmö, spazio al giovedì europeo che coinvolgerà la Roma di Ivan Juric e la Lazio di Marco Baroni. Come da accordi sui diritti televisivi, stipulati con la UEFA all’alba della stagione sportiva 2024/25, Sky trasmetterà in diretta tv in esclusiva tutte le gare della competizione, fino alla finale del 21 maggio, in calendario a Bilbao.

In occasione di questa giornata, Manchester United-PAOK andrà in onda in chiaro su TV8, con live streaming sul portale TV8.it, aperto a tutti. Le altre sfide saranno visibili in streaming su Sky Go e Now, le cui applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un comune login, previo abbonamento. Opzione “Diretta Gol” sul canale 251 di Sky.

Il programma completo della quarta giornata di Europa League

Dalla Lazio capolista, in coabitazione con una big del calcio europeo come il Tottenham di Ange Postecoglou, al difficile momento vissuto dalla Roma di Ivan Juric, chiamata a riscattarsi in casa dell’Union Saint-Gilloise. Riflettori puntati anche sul Manchester United di Ruud van Nistelrooy, prossimo a lasciare il posto a Ruben Amorim, e sul Fenerbahce di José Mourinho.

Besiktas-Malmö Mercoledì 6 novembre ore 16:30 Sky Bodo/Glimt-Qarabag Giovedì 7 novembre ore 18:45 Elfsborg-Braga Giovedì 7 novembre ore 18:45 Steaua Bucarest-Midtjylland Giovedì 7 novembre ore 18:45 Eintracht-Slavia Praga Giovedì 7 novembre ore 18:45 Galatasaray-Tottenham Giovedì 7 novembre ore 18:45 Ludogorets-Athletic Bilbao Giovedì 7 novembre ore 18:45 Nizza-Twente Giovedì 7 novembre ore 18:45 Olympiacos-Rangers Giovedì 7 novembre ore 18:45 Union SG-Roma Giovedì 7 novembre ore 18:45

Ajax-Maccabi Tel Aviv Giovedì 7 novembre ore 21 AZ Alkmaar-Fenerbahce Giovedì 7 novembre ore 21 Dinamo Kiev-Ferencvaros Giovedì 7 novembre ore 21 Hoffenheim-Lione Giovedì 7 novembre ore 21 Lazio-Porto Giovedì 7 novembre ore 21 Manchester United-PAOK Giovedì 7 novembre ore 21 Viktoria Plzen-Real Sociedad Giovedì 7 novembre ore 21 Sky/TV8 RFS-Anderlecht Giovedì 7 novembre ore 21

Dove vedere tutte le partite di Conference League in diretta tv e streaming

Tutte le partite della UEFA Conference League saranno trasmesse in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con la possibilità di non perdervi nemmeno un minuto della quarta giornata della fase campionato attraverso l’opzione “Diretta Gol”, in onda sul canale 251. Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, piattaforme mobili accessibili tramite un semplice login, una volta scaricate gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Non è prevista nessuna diretta tv in chiaro, mentre gli highlights della Conference saranno disponibili sul canale YouTube di Sky Sport poco dopo il fischio finale delle gare.

Il programma della quarta giornata di Conference League

La Fiorentina di Raffaele Palladino vuole confermare quanto di buono fatto nelle ultime settimane: proverà a farlo in quel di Nicosia contro l’APOEL, in una delle sfide più interessanti della sua “urna”.

Vikingur Reykjavik-Borac B.L. Giovedì 7 novembre ore 15:30 Sky Gent-Omonia Giovedì 7 novembre ore 18:45 HJK-O. Ljubljana Giovedì 7 novembre ore 18:45 Legia V.-Dinamo Minsk Giovedì 7 novembre ore 18:45 Paphos-Astana Giovedì 7 novembre ore 18:45 Petrocub-Rapid Vienna Giovedì 7 novembre ore 18:45 Shamrock Rovers-TNS Giovedì 7 novembre ore 18:45 TSC-Lugano Giovedì 7 novembre ore 18:45