Euro 2020, Croazia-Rep. Ceca: le probabili formazioni

Croazia e Repubblica Ceca si sfideranno oggi alle 18, per la seconda gara del girone di Euro 2020. I primi hanno perso per 1-0 contro l’Inghilterra nella gara d’esordio, mentre i secondi hanno superato la Scozia per 2-0.

Il c.t. croato Dalic valuta un cambio rispetto alla partita persa contro l’Inghilterra. Come terzino sinistro infatti Barisic è in vantaggio su Gvardiol, mentre a destra sarà confermato Vrsaljko. A centrocampo potrebbero essere confermati Brozovic in cabina di regia e Modric e Kovacic nel ruolo di mezzali del modulo 4-3-3 della Croazia, che ha sicuramente nel suo trio in mediana un notevole punto di forza. Possibile alternativa: Vlasic titolare al posto di Kovacic o di Brozovic.

Il c.t. ceco Silhavy, dovrebbe invece confermare a livello sia tattico sia di uomini il modulo 4-2-3-1 che ha fruttato la vittoria sulla Scozia nella prima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic. All. Dalic.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick. All. Silhavy.

