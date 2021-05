EURO 2020, Francesco Acerbi punta al colpo grosso

Manca sempre meno all’inizio di Euro 2020, il campionato europeo per nazioni in programma questa estate, il cui calcio d’inizio sarò all’Olimpico di Roma l’11 giugno con la sfida Italia-Turchia. Proprio per parlare di questo stupendo appuntamento, Sky Sport ha intervistato Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale. Queste le sue parole:

“Nel nostro girone dci sono squadre toste, tutti vogliono giocare un grande Euro2020 e sono Nazionali temibili. Turchia e Svizzera hanno grandi giocatori, il girone sarà equilibrato ma conosciamo la nostra forza, fatta dal gruppo. Sappiamo cosa dobbiamo fare e vogliamo andare avanti il più possibile”.

Uno dei segreti della Nazionale targata Mancini è senza ombra di dubbio la forza del gruppo, veramente coeso e unito come non si vedeva da tanti anni:

“Abbiamo proprio voglia di andare in Nazionale e di stare insieme. Grande merito va dato al Mister e allo staff che ci hanno fatto capire l’importanza di stare bene. Tutto questo ha fatto sì che ognuno arrivi in Nazionale con la massima felicità. Siamo una famiglia e vogliamo stare insieme”.

Il maggior traguardo ottenuto fin qui dalla Nazionale, oltre a quelli in campo, è stato il far tornare alla gennte la voglia di guardare la nazionale, cosa che negli ultimi anni era decisamente mancata:

“Innanzi tutti il mister ci chiede di giocare semplice e con le nostre qualità, dando tutto quello che abbiamo. Poi siamo noi a fare ciò che ci viene meglio, ci lascia piena libertà, soprattutto ai giocatori di livello che hanno tanta qualità. Questa è la cosa fondamentale che ha acquisito questa Nazionale. Sono convinto che faremo bene, non vediamo l’ora di andare all’Europeo. Ci meritiamo di fare un grandissimo Euro 2020″.

Ma quale sarebbe il vero obiettivo dell’Italia per Euro 2020? Dove può arrivare la rappresentativa azzurra? Francesco Acerbi ha le idee piuttosto chiare:

“Puntiamo al massimo perché siamo forti. Poi c’è il gruppo che fa la differenza. Puntiamo a vincerlo. Poi ci sono Belgio, Francia e Inghilterra che sono molto forti. In tanti possono vincere l’Europeo, ma anche noi siamo in lizza […] Grande emozione e adrenalina, oltre alla voglia di giocare e di arrivare il più lontano possibile. Abbiamo tanto entusiasmo, poi dipende da noi. Daremo tutto”.

OMNISPORT | 06-05-2021 15:13