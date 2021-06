Euro 2020, Francia: Mbappe e l'orgoglio per il proprio paese

Il fenomeno del PSG Kylian Mbappe è attualmente impegnato nel ritiro della nazionale francese per prepararsi in vista di Euro2020. Mbappe sarà una delle stelle della selezione transalpina, come già successo nel Mondiale vinto nel 2018, e proverà a rincorrere una doppietta Mondiale-Europei riuscita, in tempi recenti, solo alla Spagna.

Nel corso di una bella intervista a L’Obs, Mbappe è tornato a parlare del suo Grande rifiuto al Real Madrid di qualche anno fa, cosa che pochissimi giocatori nella storia sono riusciti a fare. Proprio per questo, le dichiarazioni sono state riprese anche da tutti i quotidiani, sportivi e non, della penisola iberica. Queste le sue parole:

“I miei genitori – spiegato l’attaccante del Psg – volevano che iniziassi la mia carriera in Francia, per avere una formazione francese… per il calcio, anche per continuare la mia formazione. Andare in Spagna, anche con Zidane, era un altro paese, un’altra cultura…”.

Passando ad argomenti di più stretta attualità, Mbappe ha ribadito nell’intervista il suo immenso orgoglio nell’essere francese e di poter rappresentare il suo paese in manifestazioni così importanti:

“Sono nato in Francia, sono cresciuto in Francia, la Francia mi ha dato tutto. E cerco di restituirglielo, ogni volta che gioco in nazionale. Penso che il mio amore per la Francia non è più da dimostrare. Gioco per la Francia. Sono sempre stato educato con questa forma di riconoscimento per la Francia, perché la Francia fa cose per le persone, e a me, la mia famiglia, ha dato molto. Dovremmo essere orgogliosi del nostro paese, gli americani sono orgogliosi di essere americani, perché i francesi non sono orgogliosi del loro paese?”.

