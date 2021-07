Euro 2020, il medico di Spinazzola: "Ecco quando torna"

Lasse Lempainen, il medico che ha operato Leonardo Spinazzola dopo la rottura del tendine d’achille durante la gara vinta contro il Belgio, alla Gazzetta dello Sport ha indicato i tempi di recupero: “Io sono ottimista: lo rivedremo in campo tra 7-8 mesi. L’intervento è perfettamente riuscito, la lesione era grave e l’operazione era inevitabile”.

“Adesso si dovrà sottoporre a diversi passaggi riabilitativi, mantenendo il tono muscolare, per poi passare a sedute in piscina e quindi alla cyclette”, ha continuato il luminare finlandese.

“Ci terremo in continuo contatto con lo staff medico della Roma, rappresentato qui dal dottor Manara. Non abbiamo fissato una visita di controllo, ma faremo diversi meeting da remoto. Leonardo è un calciatore giovane e ha tempo per riprendersi in mano la sua carriera ad alti livelli”.

06-07-2021