Euro 2020, il Principe William tuona contro gli insulti razzisti ai calciatori

L’Italia ha vinto Euro 2020 grazie ad uno dei punti gi forza degli italiani: i calci di rigori. Già nel 2006, al Mondiale tedesco, ci erano stati amici, e ora la storia si è ripetuta. Per una squadra che ride, c’è una nazione intera che piange. L‘Inghilterra non ha preso davvero bene la sconfitta in finale, ne all’uscita dello stadio, con beceri episodi di violenza gratuita, ne sui social, dove la rabbia dei sudditi di Sua Maestà si è riversata verso i tre calciatori che hanno fallito i calci di rigori, ovvero Sancho, Rashford e Saka.

Il caso vuole che questi tre stupendi Players siano ragazzi di colore, tutti giovanissimi, ma proprio per questo facile bersaglio dei leoni da tastiera e dei presenti allo stadio. Insulti razzisti molti pesanti sono stati rivolti nei confronti di questi calciatori, ma a rispondere a questi Incivili ci ha pensato il secondo nella linea dell’erede al trono Britannico, il Principe William in persona, presente allo stadio con la famiglia.

Questo lo sfogo del Duca di Cambridge su Twitter:

“Sono disgustato dagli insulti razzisti rivolti ai giocatori dell’Inghilterra dopo la partita di ieri sera. E’ assolutamente inaccettabile che i giocatori debbano sopportare questo comportamento ripugnante. Deve fermarsi ora e tutti coloro che sono coinvolti dovrebbero essere ritenuti responsabili”.

