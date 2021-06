Euro 2020, Inghilterra: White sostituisce Alexander-Arnold

A pochi giorni all’inizio di Euro 2020, l’Inghilterra corre ai ripari dopo l’infortunio di Trent Alexander-Arnold: negli scorsi minuti, tramite un tweet ufficiale, i “Three Lions” hanno comunicato la decisione del commissario tecnico Gareth Southgate di convocare il difensore del Brighton Ben White.

Classe ’97 e giocatore molto duttile tra difesa e, qualche volta, linea mediana, nella stagione appena conclusa ha collezionato 39 presenze tra Premier League, FA Cup e Carabao Cup con i Seagulls, saltando solo 4 gare: White, cresciuto tra le academy di Southampton e Brighton, vivrà un vero e proprio sogno europeo.

Già pre-convocato e schierato dal primo minuto in occasione della gara di ieri sera vinta dall’Inghilterra contro la Romania per 1-0 (e subentrato lo scorso 2 giugno contro l’Austria), White non solo ha convinto Southgate a puntare su di lui, ma è a tutti gli effetti a quota 2 convocazioni in Nazionale, prima di un’importante competizione come l’Europeo.



