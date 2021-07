Euro 2020, Italia-Inghilterra: anche la Francia tiferà Azzurri

È vero che si sta alzando sempre di più la tensione per la finale di Euro 2020 in programma domani sera tra Italia e Inghilterra, ma qui sembra che stiamo proprio sorpassando i limiti. Pare infatti che per la sfida di domani, anche la maggior parte dei tifosi francesi farà il tifo per la nazionale di Roberto Mancini. Si, avete letto bene!

Secondo un sondaggio condotto da L’Equipe (e disponibile qui) il 69% dei francesi interpellati tiferà Italia, solo il 20% Inghilterra, mentre l’11% si asterrà (dati sui 106.755 voti ricevuti). Una cosa francamente difficile da credere per l’antica rivalità che serpreggia tra italiani e francesi. Ma, pare, che ora l’Inghilterra sia la nazione più “odiata”.

L’Inghilterra non sta simpatica a buona parte del continente, per aver giocato in casa 6 delle 7 partite di un (finto) Europeo itinerante, per aver avuto l’aiutino in semifinale contro la Danimarca, per l’arroganza di tifosi e stampa, per il loro “it’s coming home” noioso e sbagliato, visto che la nazionale di Sua Maestà ha ancora uno zero alla voce Europei conquistati.

OMNISPORT | 10-07-2021 16:58