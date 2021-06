Euro 2020, Mourinho pronostica il fallimento della Germania: "Può uscire ai gironi"

Tra le favorite a Euro 2020 c’è senza dubbio la Francia, che parte in pole position quasi all’unanimità degli addetti ai lavori. Qualcuno vede Portogallo, Belgio e Italia come outsider, al pari dell’Inghilterra o della Spagna. In pochi, invece, vedono tra le top la Germania.

Tra chi non è ottimista per quanto riguarda il percorso dei tedeschi c’è anche José Mourinho, che in occasione della manifestazione continentale è diventato anche editorialista del ‘Sun’. Il prossimo allenatore della Roma ha affermato che la Mannschaft potrebbe terminare presto il suo percorso all’Europeo, anche complice un girone infuocato con Francia e Portogallo.

“Credo che potrebbero uscire nella fase a gironi, penso sia uno scenario possibile. Se poi dovessero passare, potrebbero arrivare fino in fondo”.

In effetti gli ultimi tre anni per la Germania sono stati difficili, tra pessime campagne di Nations League – come testimoniano la retrocessione nella prima edizione e il 6-0 con la Spagna nella seconda – e brutti passi falsi come l’1-2 interno subito dalla Macedonia del Nord.

“Sono stati pessimi nelle qualificazioni e in Nations League. Hanno perso una partita storica contro la Macedonia del Nord in casa. È difficile capire come possano aver fatto così male negli scorsi anni”.

Nel 1990 Gary Lineker aveva dichiarato che il calcio è “uno sport in cui 22 uomini rincorrono un pallone e alla fine i tedeschi vincono”. Anche Mourinho, in fondo, la pensa un po’ in questo modo, tanto da affermare che, in ogni caso, bisogna temere Müller e compagni.

“Ora è il momento della verità, e normalmente è il momento in cui la Germania fa sul serio. E sono sempre una squadra da temere”.

